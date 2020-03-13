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«Жена уже совсем рожает!», – кричал мужчина в трубку. Диспетчер помогал
По инф. Российской газеты   
13 Марта 2020 г.
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Роды сургутянки протекали срочно, и ее мужу пришлось следовать указаниям диспетчера «скорой», которая консультировала его по телефону.

В Сургуте диспетчер по телефону помогла мужчине принять роды у жены

Вызов на квартиру поступил в оперативный отдел Сургутского медицинского округа 9 марта в 4 часа утра, сообщает департамент здравоохранения Югры. Спустя минуту на пульт диспетчера поступил второй звонок — уже с просьбой поторопить бригаду. «Жена уже совсем рожает!» — кричал мужчина в трубку.

Диспетчер Светлана Катаева не растерялась и стала руководить действиями напуганного мужчины, согласно инструкциям и применяя психологические приемы.

Будущий отец смог правильно выполнил все указания специалиста, и на свет появился здоровый мальчик. Прибывшей бригаде осталось только оценить состояние матери и младенца, провести первичную обработку новорожденного и отвезти их в перинатальный центр. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Как говорится в сообщении депздрава региона, роды на дому в присутствии бригады происходят довольно часто — 10–20 в год. Но такие «дистанционные» случились впервые.

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