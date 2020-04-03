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Жара ослабит коронавирус? Говорят, что да. А когда она придет?
По инф. rosbalt.ru   
03 Апреля 2020 г.
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Теплая погода может «тормозить» распространение коронавируса. При жаре вирус может «сидеть» на поверхности три часа, а не три дня, как сейчас.

Жара ослабит коронавирус? Говорят, что да. А когда она придет?

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии GMU (США) Анчу Баранову.

Она пояснила, что жара не уничтожит вирус, но она может снизить число заразившихся. При этом биолог отметила, что вирус будет выживать в помещениях с кондиционерами. «Если хотя бы 22−23 градуса будет в течение часа днем, этого будет достаточно, чтобы снизить активность вируса», — сказала Баранова.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что жаркая и сухая погода обычно устанавливается на юге европейской части России в начале июня, а в Москве — в июле. «В Москве средняя температура июля 23−25 градусов, это дневная. Будут отдельные дни в июне и в мае 21−23 градуса, но только отдельные дни», — добавил синоптик.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1 тыс. 613 случаев коронавируса. С 30 марта в Москве все горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания.

По инф. rosbalt.ru

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