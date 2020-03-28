Жанну Болотову и её супруга проверяют на коронавирус

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о состоянии здоровья депутата столичного парламента и актёра Николая Губенко, которого вместе с женой, актрисой Жанной Болотовой, доставили в больницу в Коммунарке.

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По словам Губенко, пока у супругов выявили пневмонию, и речи о коронавирусе не идёт. Артисты сдали тест на вирус и ожидают результатов.

Шапошников пожелал скорейшего выздоровления Губенко и Болотовой, а также всем, кто сейчас оказался в подобной ситуации.

По инф. rosbalt.ru

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