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Земли в Крыму иностранцам? Ни в коем разе!
По инф. stoletie.ru   
28 Марта 2020 г.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма и Севастополя. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Земли в Крыму иностранцам? Ни в коем разе!

В частности, в перечень приграничных территорий, на которые налагаются ограничения, включили восемь муниципальных округов Севастополя и город Инкерман, а также 19 муниципальных образований Республики Крым.

Помимо этого, в этот документ включили территории Калининградской области и других регионов РФ.

На Украине уже отреагировали на указ российского лидера. Так депутат от партии «Слуга народа» Виталий Безгин направил запрос, адресованный украинскому вице-премьеру Алексею Резникову, главе МИД страны Дмитрию Кулебе и так называемому постпреду президента Украины в АРК Антону Кориневичу, в котором попросил «принять меры защиты прав граждан на имущество» и «обеспечить ознакомление международного сообщества с позицией Украины по данному вопросу».

  • Украинские власти ежедневно твердят об «аннексии Россией Крыма», игнорируя итоги законного референдума 2014 года, который был проведён в соответствии с нормами международного права и Устава ООН. Тогда 96,77% жителей полуострова высказались за решение войти в состав РФ. Несмотря на очевидные пожелания крымчан, Украина, США и страны Евросоюза отказались признавать Крым частью РФ и ввели против нашей страны санкции. В ответ на это президент России твёрдо заявил: вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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По инф. stoletie.ru

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