Зеленский и Порошенко: "битва украинских гигантов" пройдет на стадионе

"В телевизионной дуэли против украинского президента Порошенко его неопытный конкурент Зеленский может только проиграть, - считает журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель. - Теперь, перед вторым туром выборов, комедиант идет в наступление - предъявив ультиматум".

По желанию Зеленского, местом, где он встретится с Порошенко и где пройдет их словесная дуэль, должен стать футбольный стадион в Киеве, о чем Зеленский заявил в опубликованном в Facebook видео. Свой ультиматум он предъявил, находясь в более сильной позиции: победив в первом туре выборов, Зеленский "преподал хороший урок действующему президенту и политическому истеблишменту", отмечает издание.

"Зеленский сделал необычный шаг, который был выбран умело, потому что таким образом он заставляет Порошенко занять оборонительную позицию. (...) Телевизионные дебаты для Зеленского рискованны. Комик и актер слишком неопытен в политике, так что он не в состоянии составить профессионалу Порошенко конкуренцию на дебатах с точки зрения их содержания", - полагает журналистка.

"До сегодняшнего момента актер ни разу не выступал с политической речью, - подчеркивает Хебель. - Его идеи представляют другие, эксперты и советники Зеленского встречаются с журналистами, чтобы разъяснить его первую программу. Политик Зеленский для многих остается незнакомым".

К тому же комедиант охотнее говорит на русском языке, и спонтанная реакция на украинском - не самая сильная его сторона, указывает издание.

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"Как это обычно бывает у Зеленского, его видеоультиматум был составлен полностью в соответствии со сценарием, что демонстрирует, как он и его команда работают в политике: речь идет о создании большого эффекта. Зеленского представляют "крутым", потому что он не придерживается правил, принятых в политике, тем, кто гнет свою линию, причем не только на телеканале олигарха Коломойского (...), но, прежде всего, в соцсетях. Там, где кампания Порошенко представлена слабо", - говорится в статье.

Кроме того, дебаты на стадионе - это то, что знакомо Зеленскому, ведь на своих шоу он выступал на стадионах перед тысячами человек, отмечает Хебель.

Порошенко, не долго думая, опубликовал на Facebook ответное видео, согласившись на дебаты.

"Он хочет этих дебатов, так как он уверен, что сможет на них победить - и тем самым привлечь на свою сторону новых избирателей, которые ему крайне необходимы. Его результат во втором туре выборов будет во многом зависеть от того, скольких людей он сможет убедить из тех, кто в первом туре голосовал за других кандидатов, и от того, в состоянии ли он смягчить протестное настроение и таким образом противопоставить что-то кампании Зеленского", - пишет издание.

"Порошенко согласился, по крайней мере, на одно требование своего конкурента. Теперь мяч снова на стороне Зеленского", - резюмирует Der Spiegel.

Перевод Inopressa.ru

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