Здорово быть внуками президента! Туркменского, например...

Внуки президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова обучаются в международной школе Ecolint в Женеве, выяснили журналисты.

Как пишет TurkmenNews, Керимгулы Бердымухамедов завершит обучение в 2021 году, Огулбябек — в 2023-м, а Айгуль — в 2027-м. В Женеве также учился их отец, сын президента Сердар Бердымухамедов. Он считается возможным преемником главы Туркмении.

Один год обучения в Ecolint стоит около 35 тыс. швейцарских франков ($36 тысяч).

...Восток — дело тонкое, как говорится, даже если речь идет о республике бывшей среднеазиатской союзной республике. А вообще, в бывшей Туркменской ССР царят нравы - почище иных арабских эмиратов, с их всесилием местных коронованных владык:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ