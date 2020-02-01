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Здорово быть внуками президента! Туркменского, например...
По инф. rosbalt.ru   
01 Февраля 2020 г.
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Внуки президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова обучаются в международной школе Ecolint в Женеве, выяснили журналисты.

СМИ: Внуки президента Туркмении учатся в элитной школе в Швейцарии

Как пишет TurkmenNews, Керимгулы Бердымухамедов завершит обучение в 2021 году, Огулбябек — в 2023-м, а Айгуль — в 2027-м. В Женеве также учился их отец, сын президента Сердар Бердымухамедов. Он считается возможным преемником главы Туркмении.

Один год обучения в Ecolint стоит около 35 тыс. швейцарских франков ($36 тысяч).

...Восток — дело тонкое, как говорится, даже если речь идет о республике бывшей среднеазиатской союзной республике. А вообще, в бывшей Туркменской ССР царят нравы - почище иных арабских эмиратов, с их всесилием местных коронованных владык:

По инф. rosbalt.ru

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