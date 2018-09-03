Здоровье Софии Ротару: "утечки информации" от друзей и родных

Мы уже писали, что недавно 71-летней Софии Ротару стало плохо в Уфе на частной вечеринке. Артистка отработала концерт, а за кулисами упала в обморок. Очнувшись, певица потеряла память. На скорой певицу экстренно доставили в отделение реанимации местной больницы с подозрением на инсульт.

Немного "утечек информации" об истинном положении дел допустили друзья и родственники Софии Ротару.

Друг Ротару режиссер Александр Стефанович предполагает, возможно у певицы случился очередной приступ астмы.

Александр Стефанович: «У нее бывают обострения этой болезни. Она это никогда не выносит на публику. Но иногда такое случается».

Бывший директор Ротару Ольга Коняхина подтверждает: народная артистка всегда переживает, что начнет задыхаться во время выступления.

Ольга Коняхина: «„Я знаю, что у нее астма. Ингалятор всегда, вот это первым делом. Она в любом случае перед выходом на сцену пшикается заранее. За кулисами есть человек на всякий случай“.

Со слов бывшего директора Ротару, точеная фигура артистки — это результат жесткой диеты. Коняхина считает, что народная артистка в очередной раз сидела на диете и упала в голодный обморок. А сын певицы Руслан Евдокименко уверяет: у мамы резко подскочило давление.

Руслан Евдокименко, сын Софии Ротару: Поднялось давление. Чуть больше, чем допустимо. Поэтому она стала себя не очень хорошо чувствовать. Она пролежала пару дней в реанимации под присмотром врачей. Врачи настаивали на этом».

Сын Ротару успокаивает — сейчас народная артистка находится в Киеве под присмотром любящей семьи и врачей.

По инф. ntv.ru

Из новостей о жизни "звезд" — их внешность и здоровье:

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ