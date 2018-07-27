Здесь вам не равнина... Иркутский альпинист погиб в Пакистане

В Пакистане при восхождении на непокоренную вершину «Латок-1» высотой 7145 метров погиб иркутский альпинист Сергей Глазунов. Об этом сообщили «Вести-Иркутск».

Иркутянин начал восхождение 29 июня вместе с напарником из Санкт-Петербурга Александром Гуковым. Четыре дня назад они начали штурм вершины, при этом погода в той местности испортилась.

Сергей Глазунов на одном из этапов сорвался вниз. Его тело 26 июля обнаружил пилот вертолёта недалеко от базового лагеря.

По инф. Телеинформа

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