Запретят ли бытовой газ в жилых домах

Газовые плиты в новостройках необходимо заменить электрическими, а в старых домах надо установить систему, автоматически перекрывающую газ в случае утечки. В этом уверен руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин.

Старые газовые плиты придется менять на современное оборудование. Фото: PHOTOXPRESS

В интервью "Российской газете" он также рассказал, как изменится система контроля за лифтами в многоэтажках.

Год начался сразу с нескольких трагедий в домах, подключенных к газу. Три человека погибли в Подольске от утечки газа, женщина задохнулась в доме на западе Москвы, в Саратове в результате взрыва газа в больнице оказались 9 человек. Недавно Ростехнадзор предложил ограничить использование бытового газа в жилых домах. Расскажите подробнее, в чем суть этой инициативы?

Алексей Алешин: Хотел бы сразу пояснить, что Ростехнадзор сам никогда и нигде не выступал с таким предложением. Нами был получен запрос от депутата Госдумы о состоянии общедомового газового оборудования, какие вообще возможны пути снижения аварийности. Нами был отправлен ответ, в котором мы разъяснили, что инициативы такие уже обсуждаются на различных площадках. Речь идет о возможности замены газового оборудования на электрическое. Такие обсуждения ведутся давно, на всевозможных совещаниях, особенно после каких-то трагедий. Периодически возникает идея подобной замены, но это никак нельзя назвать инициативой нашего ведомства. Сложилось впечатление, что Ростехнадзор предложил эту идею, но это не так. Мы просто разъяснили, что такие инициативы существуют. Кроме того, отмечу, что внутридомовым газовым хозяйством мы не занимаемся. Это не входит в нашу компетенцию. Но мы занимаемся газом, в частности магистральным и поэтому можем дать профессиональную экспертную оценку.

Если все это уже есть, то почему не используется?

Алексей Алешин: Существует распространенное мнение, что это слишком дорого. Я согласен, финансовая сторона вопроса крайне важна, это действительно недешево. Но если говорить о цене, сколько стоит человеческая жизнь? Я думаю, вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность сказать, что замена оборудования дороже человеческой жизни.

Не стоит сбрасывать со счетов изношенность оборудования и человеческий фактор, взрывы чаще происходят как раз в домах не "свежей" постройки, которым много-много лет. Все оборудование, которое там используется, далеко не современное. Очень часто в таких домах живут бабушки, которые, если что-то ломается, обращаются не в специализированную организацию, а к своим сыновьям, внукам. Они приходят, проволочкой что-то подмотают, оборудование дальше продолжает работать - ситуация приближается к аварийной.

Но можно же начать не с радикальных мер, а ограничить, к примеру, использование газа в новых домах.

Алексей Алешин: Абсолютно с вами согласен, радикально этот вопрос не решить. Что касается новых домов, особенно когда речь идет о многоквартирных домах, действительно там можно использовать электроплиты. Это безопасней, кроме того, сейчас эти приборы достаточно высокотехнологичные.

А что делать со старыми домами?

Алексей Алешин: Использовать компенсирующие меры: поставить, к примеру, газовые анализаторы, предусмотреть возможность перекрыть газ в случае утечки. Должна работать автоматика, чтобы не было необходимости перекрывать газ вручную.

В маленьких населенных пунктах все еще используется баллонный газ. Насколько это безопасно?

Алексей Алешин: Там, где есть газ, особенно под давлением, всегда существует опасность. Кроме того, законодательством не регламентируются требования к организациям, обслуживающим газовые баллоны. А для взрыва такого баллона много не надо. Теперь что касается магистрального газа, а это область наших полномочий, то и здесь есть проблемы. Прежде чем газ появился в квартире, по всему городу прокладываются магистрали - повышенного, среднего, низкого давления. И все это магистрали, по которым мы ходим, ездим, рядом ведутся стройки. Несмотря на то что принимаются все необходимые меры безопасности, в ходе строительных работ магистраль может быть повреждена. В Краснодарском крае недавно в результате повреждения магистрали газ попал в подвал дома, который вообще не был газифицирован, и там взорвался.

В чем причина большого количества аварий, взрывов и даже отравлений газом, которые происходят последнее время?

Алексей Алешин: В свое время была хорошо отлаженная система. Проверяющие приходили постоянно, смотрели, как плиты стоят, как счетчики работают, есть ли какие-то нарушения. Во времена СССР за использованием газа в домах следили газоснабжающие организации. Сейчас такой системы нет, к сожалению.

Сейчас заниматься этой работой можно по договору. То есть управляющая компания или товарищество собственников жилья заключает договор с организацией на обслуживание внутридомового хозяйства. Но требований к этим организациям, наличие у них сотрудников квалификации, приборов, нет.

Как исправить эту ситуацию?

Алексей Алешин: В декабре 2016 года минстрой подготовил изменения в законодательство, а Ростехнадзор дал свои предложения. В документе прописано, какими должны быть требования к специализированным организациям. Мы уверены, что в ближайшее время наши предложения будут рассмотрены и приняты.

И какие это требования?

Алексей Алешин: Специализированная организация должна быть где-то аккредитована, аттестована, или она должна получить лицензию - это вопрос пока открытый. Важно, чтобы люди, которые приходят с проверками, были профессионалами, разбирались в своем деле.

Год назад произошла авария в жилом комплексе "Алые паруса", когда при падении кабины лифта погибла женщина. Тогда много говорилось о том, что систему контроля надо менять. А по факту за год что-то изменилось?

Алексей Алешин: Ростехнадзором и в этой сфере подготовлены изменения в законодательстве, которые будут приняты в ближайшее время. В первую очередь речь идет о том, что все организации, которые занимаются обслуживанием лифтов, должны подтвердить свою квалификацию с помощью аттестации, аккредитации либо лицензии. Документы на эту тему находятся в высшей степени готовности.

Много говорилось о том, что к ухудшению состояния лифтов привело их исключение из числа опасных объектов. После этого они вышли из-под вашего надзора. Когда они будут возвращены в перечень опасных объектов?

Алексей Алешин: Сам по себе вопрос о включении лифтов в перечень опасных производственных объектов пока не рассматривается.

Много ли сегодня происходит аварий с лифтами?

Алексей Алешин: Опираясь на статистику, которую мы имеем, можно сказать, что резкого увеличения аварийности в 2016 году не произошло: пострадали 14 человек, 6 человек погибло. Для сравнения: в 2014 году в подобных авариях погибло 14 человек. Несмотря на снижение аварийности, бездействовать сегодня непростительно. Необходимо наводить порядок в этой сфере.

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Параллели

Текст: Захар Гельман, Анна Розэ, Александр Саможнев

В западной Германии, где распространено не центральное, а локальное отопление, во многих домах расположены газовые котлы. В некоторых домах до сих стоят газовые плиты. Газ используется и для нагрева воды. Эксперты контролируют правильность основных функций приборов, наличие вредных выбросов, энергетическую эффективность, экологическую чистоту, а также работу дымохода.

Проверка должна оплачиваться собственником дома и стоит около 100 евро. В многоэтажных домах оплата рассчитывается по долевому коэффициенту. При обнаружении недостатков пользователь - управляющая компания или собственник - должен провести ремонт за свой счет. Если они этого не сделают в указанные сроки, ведомственные органы смогут отключить котлы.

В Израиле в большинстве домов используется баллонный газ. Домовладелец заключает договор с одной из фирм, представленных на рынке, представители которых следят за наполненностью баллонов и периодически их меняют. Причем расписанные по квартирам баллоны стоят, разумеется, не в жилых помещениях, а в специальных, обычно на первых этажах. Любые работы, связанные с отключением или подключением газа, могут вестись только специалистами с разрешения фирмы-поставщика.

В Австрии широко используется отопление домов газом, который считается наиболее экономным топливом. В основном к газовым сетям подключен старый жилой фонд. Некоторые новостройки уже имеют центральное отопление. Компании проверяют газовые счетчики один раз в год, на основании этого выставляют счета клиентам.

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