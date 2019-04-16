запрещенный клип Пугачевой стремительно набирает просмотры в интернете

Клип 1984 года на песню Аллы Пугачевой «Айсберг», запрещенный в СССР и впервые опубликованный Гостелерадиофондом в честь 70-летнего юбилея певицы 15 апреля 2019 года, за сутки набрал более 1 миллиона просмотров.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

До этого клип единожды транслировался по Ленинградскому телевидению, но сразу же был запрещен к показу как «вульгарный». Автор слов к песне «Айсберг» Лидия Козлова предположила, что причиной запрета стали кадры, на которых певица лежит, откинувшись в санях.

«Наверное, потому что там Алла лежит на санках, когда лежачего человека живого было опасно показывать, казалось, что это уже какой-то намек на порно. Там ничего подобного нет», — сказала она.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ