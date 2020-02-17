Запись на общение с заключенными в СИЗО предлагают вести через Госуслуги

Запись в электронную очередь для посещения адвокатами подзащитных в СИЗО, а также для передачи продуктов родственниками арестованных предлагают сделать через портал госуслуг. Об этом на рабочем совещании в Совете Федерации заявил замначальника отдела режима ФСИН России Сергей Борисов.
«Нам бы хотелось, чтобы электронная очередь работала через единый портал госуслуг. Эта площадка пользуется доверием граждан, к ней подключены многие ведомства, которые оказывают там услуги. Кроме того, их система регистрации позволит отсечь недобросовестных граждан», — сказал он.
Представитель ФСИН добавил, что портал госуслуг работает на всей территории России, поэтому электронную очередь можно будет организовать в любом СИЗО или ИК, где есть доступ в Интернет. Также воспользоваться ей смогут жители всех регионов. Действующие ведомственные системы пока не способны обеспечить такой охват.
«Вопрос организации записи через госуслуги — это не облегчение режима. Просто жизнь меняется, в неё входит «цифра». Исправительная система не должна остаться в стороне. Заключённые во всех местах лишения свободы должны иметь равные права", — отметил зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.
В настоящее время в России действуют два сервиса ФСИН, позволяющие записаться через Интернет на посещение арестованного в СИЗО или передачу ему продуктов и одежды. Первый сервис создан для следователей и адвокатов — он позволяет заранее записаться на посещение арестованных, что особенно актуально для крупных СИЗО, где защитникам и следователям иногда приходится ждать по несколько часов, пока освободится кабинет или приведут арестанта. Электронная очередь позволяет забронировать визит за 22 дня.
Второй сервис представляет собой электронную очередь для родственников, которые хотят передать арестованному посылку. Если раньше людям приходилось занимать очередь (а в крупных СИЗО — иногда и с ночи), то теперь они могут заранее записаться на определённое время, в которое сотрудник исправительного учреждения примет у них посылку. За последние два года этими сервисами воспользовались почти миллион человек.
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От редакции МГ: казалось бы, новость специфическая - про "особый контингент" граждан, нарушающих закон... Однако, помним старую поговорку: "От тюрьмы, да от сумы - не зарекайся". То, что конфликт с законом может затронуть практически каждую российскую семью - свидетельствует наша хроника происшествий. И далеко не все арестованные - действительно преступники, таковыми их признает только суд. Именно поэтому им должно быть обеспечено полное соблюдение всех гражданских прав и возможностей! А система "Госуслуг" - действительно прогрессивное нововведение, она делает общение граждан и чиновников гораздо более прозрачной, понятной и минимизирующей волюнтаризм. Так что стоит идею приветствовать!
Запись в электронную очередь для посещения адвокатами подзащитных в СИЗО, а также для передачи продуктов родственниками арестованных предлагают сделать через портал госуслуг. Об этом на рабочем совещании в Совете Федерации заявил замначальника отдела режима ФСИН России Сергей Борисов.
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