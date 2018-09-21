Запах взрыва

Сократить число аварий в газифицированных домах поможет усиление запаха газа. Это даст людям возможность раньше заметить утечку, позвонить в аварийную службу и покинуть помещение. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис.

А также о том, готовы ли регионы к зиме, сколько долгов накопили пользователи жилищно-коммунальных услуг и как власти намерены исключать из финансовой цепочки ненужных посредников - унитарные предприятия.

На днях в США сгорело 36 частных домов от взрыва бытового газа. Трагедии из-за взрывов бытового газа, увы, случаются и в России. Некоторое время назад в жилом фонде была проведена масштабная проверка газового оборудования. С тех пор ситуация улучшилась?

Андрей Чибис: К сожалению, взрывы бывают, но в 98 процентах случаев это происходит по причине неаккуратного обращения с газовым оборудованием. К примеру, люди забывают закрыть газ, а оборудование при этом исправно. Последние случаи вообще не связаны с оборудованием, один из них - это суицид. А другой, в Ижевске, - попытка убийства. Молодой человек таким образом пытался убить свою маму. Он арестован, находится под стражей, идет уголовное дело.

Тот набор мер, который принят, в том числе и проведенные проверки, безусловно, дает положительный эффект. Но инциденты все равно случаются.

Сократить число взрывов в газифицированных домах может помочь инициатива, над которой мы работаем вместе с минпромторгом. Планируем скорректировать законодательство, чтобы отрегулировать добавление в газ дополнительных веществ, которые придают ему специфический запах.

И как это поможет сократить количество взрывов?

Андрей Чибис: Когда есть резкий запах газа, люди быстрее реагируют на его утечку и могут успеть вызвать аварийную службу. Сейчас газ не очень сильно пахнет, и поэтому не всегда жильцы дома успевают устранить проблему, перекрыть газ, открыть окна, вызвать бригаду и таким образом предотвратить хлопки и взрывы. Плюс сейчас в первом чтении принят законопроект о том, что управляющая компания будет заключать договор со специализированной компанией на проверку газового оборудования на дом и на каждую квартиру.

В газ планируют добавить дополнительные вещества, которые придают ему специфический запах

Почему именно управляющая компания? У нее есть квалифицированный персонал для этого?

Андрей Чибис: Управляющая компания отвечает за содержание и обслуживание дома, и она должна нанять специализированную организацию, у которой есть разрешение на работу с газовым оборудованием, квалифицированный персонал, оборудование. Так же, как с лифтами. Отвечает за содержание дома, включая лифты, УК, но лифт обслуживает та организация, которая имеет соответствующую специализацию.

Во многих регионах уже дело к зиме, как у нас идет к ней подготовка?

Андрей Чибис: Прошлая зима затянулась, и мы приступили к работе по подготовке к отопительному периоду чуть позже, чем обычно. Но, тем не менее, темпы подготовки к отопительному сезону даже лучше, чем в прошлом году. У нас уже в 11 регионах тепло в дома запущено, это северные территории, где уже холодно. А в целом у нас и дома, и котельные, и все оборудование готово больше чем на 90 процентов. И это с учетом того, что у нас огромное количество регионов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где пока еще тепло.

Пока мы не видим рисков при прохождении отопительного периода. Прошлые ошибки в регионах были учтены. Например, в прошлом году в Приморском крае сменился губернатор, и пока шла эта смена власти, все "забыли", что заранее купленное топливо имеет свойство заканчиваться. В результате в регионе морозы, а запасов топлива нет. К решению ситуации подключились МЧС, минстрой.

В этом году у нас тоже менялись губернаторы, никто не замерзнет?

Андрей Чибис: Думаю, что нет. Подготовка к отопительному периоду- это прямая ответственность губернаторов, в том числе и новых, которые только назначены. Надеюсь, прошлогодняя ситуация стала хорошим уроком всем, что на этот вопрос надо обращать самое пристальное внимание с учетом того, что у нас не самая теплая страна.

Какая сейчас ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг? Большие долги накоплены по этим платежам?

Андрей Чибис: Меньше всего долгов в Белгородской области, Краснодарском крае, Республике Башкортостан. Хорошая собираемость в Москве, здесь создана эффективная система расчетов, работает Единый расчетный центр. При этом, остается достаточно высоким уровень задолженности в некоторых регионах Северо-Кавказского федерального округа, Магаданской области.

Очень многое в этом деле зависит от руководства регионов. Потому что долги часто возникают из-за попыток недоплатить, "прокрутить" деньги в этой цепочке. Мы законодательно с этим боремся, в том числе с помощью прямых договоров. Мы ежегодно стимулируем субъекты к повышению платежной дисциплины, сейчас обсуждается поручение правительства о создании на уровне как минимум вице-губернаторов, а лучше губернаторов, комиссии по подготовке к зиме. И на этой площадке должна постоянно идти работа по снижению долгов в ЖКХ.

Главные должники - владельцы второй недвижимости, самые дисциплинированные плательщики - пенсионеры

И как вести эту работу? В регионах знают, кто у них самый большой должник, как с ним бороться?

Андрей Чибис: Огромный объем долгов накоплен компаниями, которые контролируются публичной властью, муниципалитетами, где-то регионами. Часто должниками являются социальные учреждения - школы, больницы и так далее. И прямая обязанность муниципалитета либо субъекта эту проблему решить. Поэтому, когда руководство региона действительно эффективно и заинтересовано в том, чтобы было меньше долгов, то и задолженность низкая.

Вторая группа серьезных должников - это унитарные предприятия в ЖКХ: МУПы, ГУПы, которым поставляется электроэнергия, ресурсы, они дальше поставляют их непосредственно в дома и при этом не платят по счетам. Поэтому правительство внесло законопроект в Госдуму, который предусматривает запрет унитарных предприятий в ЖКХ. Они должны трансформироваться в казенные предприятия с субсидиарной ответственностью муниципалитета по долгам.

Почему это важно?

Андрей Чибис: Потому что публичная власть, муниципалитет управляет инфраструктурой сам, назначает директора, утверждает тариф, контролирует эту работу, но по долгам не отвечает. Накапливается гигантское количество долгов, а отношение к ним лояльное. Ну, должен МУП и должен, раз, и списали эти долги. А в итоге остальные участники рынка, те, кто рассчитывал на эти деньги поменять трубы, заплатить зарплату, поменять оборудование в котельной или ТЭЦ, средства просто не получают. Поэтому и нужно, чтобы такая форма взаимоотношений прекратила существование.

Когда это произойдет?

Андрей Чибис: Я надеюсь, что в осеннюю сессию этот закон будет принят, и с 2019 года вступит в силу.

Насколько большой объем долгов сегодня накоплен в отрасли?

Андрей Чибис: Если брать всю цепочку: начиная от потребителя, сколько они должны УК, а УК - поставщикам тепла и воды, поставщики - энергетикам, то объем долга в этой цепочке достиг уже порядка 1,5 триллиона рублей. И всего 535 миллиардов рублей - это долги людей, самих потребителей.

И, тем не менее, борьба с должниками - физическими лицами ведется активно. В некоторых регионах за долги по ЖКУ перекрывают канализацию. На ваш взгляд, это допустимо?

Андрей Чибис: Закон позволяет ограничить канализацию злостным неплательщикам. Наша позиция - применять такие меры следует в очень крайних случаях.

Но если человек не платит и даже не выполняет решение суда, как еще с ним бороться? Инструменты отключения применяются во всем мире, более того, у нас одно из самых лояльных законодательств в отношении неплательщиков. В других странах неважно, отопительный период или нет, если ты не платишь, у тебя отключают все. Разговор короткий. У нас законодательство очень социально ориентированное, оно защищает потребителя, даже если этот потребитель должник.

А в должниках часто ходят не самые бедные люди. Главные неплательщики - это владельцы второй недвижимости. Тех, кто ведет асоциальный образ жизни, всего 1,5-2 процента. Самые дисциплинированные плательщики - как раз люди с небольшим доходом, люди старшего поколения, наши пенсионеры.

Госдума осенью рассмотрит законопроект, который защитит должников от отключений воды. Необходимо ли это делать?

Андрей Чибис: Действующим законодательством отключить воду запрещено, только горячую. Нельзя также отключить тепло в отопительный период. И мы не видим необходимости корректировки законодательства, оно и так серьезно ограничивает поставщиков жизненно важных ресурсов. Поэтому если такой законопроект будет рассматриваться, мы выступим против.

Может быть, есть какие-то меры воздействия на должников, которые, напротив, минстрой считает нужным разрешить?

Андрей Чибис: Это непростая задача, потому что меры должны быть честные, справедливые, но неотвратимые. Есть и здравые предложения, и неприемлемые - например, масса дискуссий уже третий год ведется по поводу ограничения подачи тепла за долги. Мы считаем, что пойти на это в нашей холодной стране, конечно, нельзя. В принципе, хорошо работает механизм взыскания долгов через судебных приставов.

Мы нашли решение против жуликоватых УК - это прямые договоры. Если УК не платит, то автоматически начинает работать прямой договор с потребителем, квитанция выставляется за воду, тепло и свет непосредственно гражданину. Тем самым мы отключаем недобросовестные УК от финансового потока. Это существенно снизит объем долгов, серьезно оздоровит рынок управления жильем. Потому что те, кто пришел управлять чужими деньгами, а не домами, уйдут.

Сейчас обсуждается упрощение правил оформления льгот на оплату коммунальных услуг. При оформлении льготы не нужно будет подтверждать отсутствие долгов по ЖКХ. Это не ухудшит платежную дисциплину?

Андрей Чибис: Мы поддержали этот законопроект, и рисков снижения платежной дисциплины мы не видим. Потому что люди небогатые, те, кто получает господдержку, - как правило, самые дисциплинированные плательщики. Мы анализировали эту процедуру и обсуждали с участниками рынка, с субъектами, с муниципалитетами упрощение процедуры - и пришли к общему выводу, что это правильно. При этом отмена требования подтверждать отсутствие долгов существенно облегчает процедуру оформления льготы. Посмотрим, как новые правила будут работать.

Андрей Чибис: Объем долга за свет, тепло и воду достиг уже 1,5 триллиона рублей

Инициатива

Соседи смогут заблокировать открытие хостела и кафе в доме

Госдума планирует рассмотреть запрет размещать хостелы в жилых домах. Но инициатива проходит очень тяжело. Почему, ведь людям очень мешают такие гостиницы в соседней квартире?

Андрей Чибис: Да, этот законопроект долго обсуждался, и его доработка продолжается на площадке Госдумы. Рано или поздно эти решения будут приняты. Будет введена процедура согласования с собственниками.

Жильцам многоквартирных домов мешают не только хостелы, но и шумные кафе. Планируется ли защитить людей от такого соседства?

Андрей Чибис: Мы не то, что планируем, правительство уже внесло в Госдуму подготовленный нами законопроект о процедуре принятия решения собственниками. Нужно будет собрать сложный кворум для того, чтобы перевести жилое помещение в нежилое. А именно - на собрании должны будут присутствовать собственники квартир в том подъезде, в котором помещение переводится в нежилое. Ближайшие соседи "через стенку" должны дать письменное согласие. В общем, это будет процедура, которая станет учитывать мнение владельцев квартир в доме, и будет защищать тех, на кого такое решение может напрямую повлиять.

И это, с одной стороны, сделает процедуру прозрачной. С другой - наконец-то собственники смогут принимать в ней непосредственное участие. Потому что сейчас в каких-то муниципалитетах у собственников спрашивают мнение, а в каких-то не спрашивают.

Это будет федеральный закон. Мы рассчитываем на его принятие уже в осеннюю сессию.

Но сейчас мнение спрашивают, только когда помещение первый раз переводится из жилого в нежилое. А если была аптека, а стала рюмочная, собственники не могут повлиять на это.

Андрей Чибис: Даже если в доме появилось кафе - есть еще огромное количество санитарных норм, в том числе по шуму, которые нужно соблюсти. Есть целый набор правил, ограничивающих функциональное использование помещения. Это не такая простая процедура, как вам кажется.

Было несколько случаев, когда владельцы магазинов начинали перестраивать их, и трещины шли по всему фасаду. Это же опасно, нежилые помещения находятся в самом основании здания…

Андрей Чибис: Ответственность за перепланировки будет ужесточена. В частности, нежилых помещений - как правило, это первые этажи, подвальные. Сейчас в Госдуме рассматривается соответствующий законопроект. Он также предусматривает ускоренное принятие судебного решения по входу в помещение госжилинспектора.

Как это поможет прекратить незаконные работы по перестройке помещения?

Андрей Чибис: Сейчас от жалобы до входа инспекции в квартиру проходит слишком много времени. Человек жалуется, а собственники помещения, в котором активно идет ремонт, не открывают дверь, работы продолжаются. Госжилинспекция обращается в суд. Но пока суд идет, ремонт не останавливается. Законопроект предусматривает процедуру быстрого принятия решения судом, чтобы вместе с судебными приставами жилинспектор мог прийти и специальным оборудованием проверять легитимность ремонта.

Это только для нежилых помещений или с соседом, который перестраивает квартиру, тоже можно бороться с помощью этого закона?

Андрей Чибис: К соседу можно прийти для начала по-соседски. Поговорить, попросить показать, что он делает. А если так не получается, то - да, к квартирам соседей ускоренная процедура тоже применима.

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