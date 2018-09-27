Заново родился: "умерший" младенец очнулся в морге!

Ребенок, которого считали умершим, очнулся в морге. Как сообщает Информационное агентство Исламской Республики (IRNA), эта история произошла в городе Урмия, провинция Западный Азербайджан.

По данным СМИ, шестимесячный ребенок «скончался» в больнице. Врачи зарегистрировали остановку дыхания, пульса и других показателей жизненно важных функций. Ребенка отправили в морг. Однако, как пишет издание, во время ритуального омовения перед погребением малыш стал подавать признаки жизни. Из морга его забрали родители.

По инф. rosbalt.ru

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