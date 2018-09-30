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Заморозка скверно влияет на качество фруктов и овощей
По инф. rosbalt.ru   
30 Сентября 2018 г.
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В замороженных овощах и фруктах содержится в среднем больше вредных химических элементов, чем в свежих.

 

В замороженных овощах и фруктах содержится в среднем больше вредных химических элементов, чем в свежих.

Эксперты изучили 134 фруктов и овощей во всех видах — свежих, консервированных и замороженных, и пришли к выводу, что замороженные овощи и фрукты содержат больше вредных химических элементов. Исследователи объясняют: свежие плоды лежат на свежем воздухе и на складах много дней, тогда как замороженные продукты замораживают сразу после сбора урожая, что замедляет распад молекул химических элементов. К такому выводу пришли специалисты журнала «60 millions de consommateurs», пишет газета Le Figaro.

Как следует из отчета, больше всего пестицидов было найдено в замороженном зеленом горошке и в малине. В ананасах, томатах и грибах во всех видах «химии» практически не оказалось.

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