"Заморозка" пенсионных накоплений подтверждается: а вы на что-то надеялись?

Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий «заморозку» пенсионных накоплений до конца 2021 года, аналогичная мера, напомним, действует до сих пор и по вкладам "времен СССР".

В результате действующий с 2014 года порядок, при котором полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) направляется на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы, пояснили в Госдуме.

По предварительной оценке, эта мера позволит увеличить доходы Пенсионного фонда на 609,1 млрд рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Это уже шестая по счету «заморозка» накоплений, в первый раз правительство предложило эту меру в 2014 году.

По инф. rosbalt.ru

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