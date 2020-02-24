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Замглавы таможни Шереметьево арестовали. Подозревают во взятках!
По инф. polit.ru   
24 Февраля 2020 г.
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Арестован заместитель начальника таможенного поста Шереметьево Черников А. А. по подозрению в получении взяток от гражданина КНР на сумму более 1 млн рублей.

Замглавы таможни Шереметьево арестовали. Подозревают во взятке

«В период с июля 2018 года по сентябрь 2019 года заместитель начальника таможенного поста Шереметьевской таможни неоднократно получал от гражданина КНР денежные вознаграждения в общей сумме более одного миллиона рублей за оказание иностранцу содействия в беспрепятственном провозе через границу РФ товаров народного потребления без уплаты таможенных платежей», — сообщили пресс-службе Следственного комитета РФ.

Сотруднику таможни инкриминируется статья «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а гражданину КНР — «Дача взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Гражданин Китая также арестован.

Черникову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Скажем честно: коррупция разъела все государственные структуры в стране (и не только в России, а во всем мире!). Взятки берут, кажется, все - и полицейские, и следователи, и таможенники, и врачи... список можно продолжать и продолжать. И именно это является одной из причин серьезных разногласий между властью и народом (непонятно пока, чем эти разногласия закончатся).

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Polit.ru

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