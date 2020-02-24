Замглавы таможни Шереметьево арестовали. Подозревают во взятках!

«В период с июля 2018 года по сентябрь 2019 года заместитель начальника таможенного поста Шереметьевской таможни неоднократно получал от гражданина КНР денежные вознаграждения в общей сумме более одного миллиона рублей за оказание иностранцу содействия в беспрепятственном провозе через границу РФ товаров народного потребления без уплаты таможенных платежей», — сообщили пресс-службе Следственного комитета РФ.
Сотруднику таможни инкриминируется статья «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а гражданину КНР — «Дача взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Гражданин Китая также арестован.
Черникову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Скажем честно: коррупция разъела все государственные структуры в стране (и не только в России, а во всем мире!). Взятки берут, кажется, все - и полицейские, и следователи, и таможенники, и врачи... список можно продолжать и продолжать. И именно это является одной из причин серьезных разногласий между властью и народом (непонятно пока, чем эти разногласия закончатся). Напомним последние заголовки на эту тему:
Свою роль в фильме «Белое солнце пустыни» артист Анатолий Кузнецов называл клеймом. Хотя признавался, что любил пересматривать эту картину, но относился к себе на экране как к абсолютно чужому человеку.
Величественный древний город Москва – столица России и ее украшение. Архитектурные ансамбли, множество музеев, исторических мест, театров, знаменитые станции московского метро – здесь есть куда сходить и что посмотреть. У москвичей имеются свои излюбленные места для посещений, например, парк Горького или дом-музей Сергея Есенина. И еще у жителей столицы неограниченно время, можно знакомиться со своим городом постоянно. Гости Москвы такой возможности не имеют. Им обычно в небольшой промежуток времени (отпуск, командировка) нужно успеть посетить как можно больше в великом городе. Сделать это можно, если попасть на обзорные экскурсии.
Красавец, любимец публики и замечательный актёр. Аль Пачино стал живой легендой, в героев которого влюблялись миллионы женщин по всему миру. Однако в личной жизни у артиста далеко не всегда всё шло гладко.
В Сети появилось видео, на котором алкоголь распивают медики Терской районной больницы в Кабардино-Балкарии в то время как больные дети ждут приема в коридоре. Автором ролика стала мать больного ребенка, которая ждала вместе с ним приема.
24 февраля 1466 года в Бельгии состоялась первая в истории лотерея — розыгрыш, который устроила в Брюгге вдова художника Яна Ван Эйка в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков.
В Екатеринбурге жители района Краснолесье выступили с обращением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они рассчитывают, что в новом составе правительства вопросам экологии будут уделять повышенное внимание. Горожане вот уже несколько лет борются за сохранение местного лесопарка — Березовой рощи.
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