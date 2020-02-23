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Замглавы российского Минздрава уличен в плагиате. Его лишат ученой степени!
По инф. polit.ru   
23 Февраля 2020 г.
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Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ решил отнять степень доктора медицинских наук у замглавы Минздрава России Сергея Краевого. Напомним, что ученые степени в России часто нужны для успешной карьеры (и престижа, куда без него!) - а вокруг их раздачи периодически вспыхивают скандалы...

Замглавы Минздрава лишат докторской степени за плагиат

Председатель диссовета Ирина Сон рассказала, что совет нашел в диссертации Краевого «большое количество заимствований из других работ».

Он написал работу на тему «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе» и защитил ее в 2012 году.

Лишение степени должен подтвердить президиум ВАК.

Сергей Краевой занимает пост заместителя министра здравоохранения с 2013 года. До этого он возглавлял департамент здравоохранения РЖД.

Увы, нечистоплотность в научных и образовательных кругах России - весьма распространена. Ведь ученые степени - это необходимое звено карьеры, они влияют на оклады - да и вообще престижны. Научное и образовательное сообщество периодически сотрясают скандалы:

Polit.ru

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