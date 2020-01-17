Зама начальника подмосковной таможни приговорили к двум годам колонии

Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника Московской областной таможни, обвиняемому в попытке мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Обвиняемый получил более 11 млн рублей 28 ноября 2018 года в одном из ресторанов Подмосковья якобы за решение вопроса о непривлечении руководства компании к уголовной ответственности. После задержания сотрудник ФТС по ходатайству следствия находился под стражей.

Суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на два года.

По информации СМИ, речь идет о Денисе Руденко.

Что можно сказать по поводу этой истории? Создается четкое ощущение, что таким вот образом решаются дела в органах власти в стране в принципе, потому что с попустительством приходится сталкиваться повсеместно. Только до поры до времени это никому неизвестным остается. А вскрывается все тогда, когда человек кому-то мешать начинает...

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По инф. rosbalt.ru

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