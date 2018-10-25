Закрытая дверь спальни: плюс шанс на спасение жизни во время пожара

Многие из нас оставляют на ночь дверь в спальню открытой, однако эта привычка может таить в себе опасность, сообщает Focus.

"Для лучшей циркуляции воздуха, чтобы слышать, что происходит с детьми или домашними животными: многие оставляют по ночам дверь в комнату открытой". Но именно это специалисты из американского Института исследований в области безопасности делать не советуют.

"Согласно исследованию, проведенному экспертами института, в случае пожара закрытая дверь может спасти жизнь. Если она закрывается плотно, огонь или ядовитый дым попадет в комнату не так быстро, кислорода хватит на более продолжительное время, да и комната будет нагреваться медленнее", - говорится в статье.

Как показали результаты экспериментов, у пострадавших будет всего три минуты, чтобы выбраться из горящего помещения - еще несколько лет назад этот показатель был значительно выше. "Это связано с тем, что в быту мы используем все больше искусственных легко воспламеняющихся материалов, в результате чего огонь распространяется быстрее", - говорится в статье.

Перевод Inopressa.ru

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