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Закон о прибавке к пенсиям "до чтобы прожить" принят Госдумой
По инф. rosbalt.ru   
21 Марта 2019 г.
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Госдума приняла в третьем чтении закон о перерасчете пенсий неработающим пенсионерам.

Госдума приняла в третьем чтении закон о перерасчете пенсий неработающим пенсионерам.

Речь идет о пенсионерах, которые получают доплату к пенсии в связи с тем, что она не дотягивает до прожиточного минимума. До 1 июля 2019 года такие пенсионеры смогут получить перерасчет своих пенсий, который будет произведен обратным числом — с 1 января 2019 года. При этом на перерасчет могут рассчитывать только те пенсионеры, которые недополучили пенсию в первые месяцы текущего года, уточнили в Госдуме.

Новым законом предлагается выплачивать соцдоплату к пенсиям ниже прожиточного минимума без учета индексации самих пенсий и единой денежной выплаты (ЕДВ). Также вводится единая методика расчета прожиточного минимума в регионах, которую разработает правительство РФ.

По инф. rosbalt.ru

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