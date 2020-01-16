Заключенных в колонии избивали «для профилактики». Придется ответить…

Заволжский районный суд Ярославля вынес обвинительный приговор бывшему замначальника оперативного отдела колонии № 1 Сергею Ефремову по резонансному делу о пытках в колонии, где в 2017 году жестоко избили заключенного Евгения Макарова. Напомним, что наш сайт эту историю тоже освещал.

Как передает 76.ru, Ефремову назначили четыре года колонии общего режима с лишением капитанского звания и запретом на должности в правоохранительных органах.

Ефремов признал вину и дал показания на сослуживцев, которые приняли участие в пытках. По его словам, рассказал, что заключенных в этой колонии избивали для «профилактики».

Напомним, что расследование началось после публикации в СМИ видеозаписи с пытками в колонии № 1. На записи несколько сотрудников жестоко избивают заключенного Евгения Макарова. В частности, его били палками по пяткам и выкручивали руки.

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То, что в колониях практикуется жестокое отношение к заключенным – не догадки, а страшные реалии, и достоянием общественности время от времени становятся такие случаи. Конечно, хочется надеяться, что подобное есть не во всех учреждениях. Где-то заключенные и сами могут провоцировать агрессию, но на то и работают с ними профессионалы, чтобы уметь достойно на все провокации реагировать. К сожалению, некоторые тюремщики, забывая про букву закона, «от имени государства» разными зверскими способами избивают своих «подопечных» – для профилактики, дачи показаний или имея иные цели, напрочь забывая при этом, что по ту сторону решетки тоже находятся люди. Стражи в погонах, опустившиеся до пыток, не всегда привлекаются к ответственности, но в случае с ярославской колонией изверги за совершенные действия наказание понесут. И это обнадеживает.

По инф. rosbalt.ru

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