Загреб серьезно тряхнуло

Серия сильнейших за последние 140 лет землетрясений произошла 22 марта в хорватском Загребе. Первые толчки жители Загреба ощутили в 6:24 утра и начали быстро покидать свои дома. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие, в том числе, 15-летняя девочка, которая находится в реанимации, сообщает ТАСС.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Стихия главным образом затронула старую часть столицы, центр города, где в общей сложности разрушены или повреждены порядка 500 жилых объектов, а также зданий и памятников, представляющих историческую ценность. Как сообщают хорватские власти, ощутимой утратой является частичное разрушение главного кафедрального католического Загребского собора, шпиль правой башни которого рухнул после сильных толчков.

Серия из двух крупных землетрясений магнитудой 5,3 и 5,1 с эпицентром в 6-7 км от Загреба с залеганием очага на глубине порядка 10 км разбудила местных жителей. Горожане и гости столицы, несмотря на коронавирусную инфекцию и меры предосторожности, собрались группами в столичных парках и скверах.

В результате стихии пострадали в основном жители центральной части Загреба. Через некоторое время после первых толчков поступали сообщения о погибшей 15-летней девочке, которая была найдена под завалами без признаков жизни. В столичной клинической детской больнице пострадавшую реанимировали, однако из-за полученных травм она до сих пор находится в критическом состоянии.

"Помимо получившей тяжелые травмы 15-летней девочки во время землетрясения в легкой форме пострадали еще 14 человек", - отметили в полиции.

Землетрясения происходят редко, но как говорится, метко. А самое главное, что это то стихийное бедствие, которое практически невозможно предсказать, перед его лицом мы беззащитны. В этом году с землетрясением уже столкнулись, например, в Турции, а также на Камчатке и Чукотке.



Еще о климатических явлениях и природных катаклизмах — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...