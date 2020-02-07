Заглянем в ДНК раковых клеток. Что увидим? Тысячи разных мутаций!

Рак может вызываться тысячами различных комбинаций генетических мутаций. К такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает Science Alert.

Эксперты провели исследование ДНК раковых клеток у 2800 пациентов и выяснили, что 80% из них связаны с возрастом, а остальные — с наследственностью и образом жизни. При этом некоторые виды рака начинают развиваться за десятилетия до постановки диагноза. А различные формы рака, например, молочной железы и предстательной железы, могут иметь сходные механизмы развития.

Также исследование показало, что генетический анализ помогает выявить до 5% раковых опухолей, которые невозможно идентифицировать с помощью регулярной диагностики.

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По инф. rosbalt.ru

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