Задержанные мошенники рассылали москвичам SMS о блокировке карт

В Москве задержали пятерых мошенников, похищавших деньги с банковских карт граждан. Трое из задержанных оказались мигрантами.

Как сообщает полиция, аферисты рассылали москвичам SMS c текстом «Ваша карта заблокирована» и указывали телефонный номер, на который нужно перезвонить для ее разблокировки. В ходе телефонного разговора преступники узнавали у владельцев карт их персональные данные, а потом снимали деньги с чужих счетов.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов оперативники изъяли более 80 мобильных телефонов, 350 сим-карт и 40 банковских карт.

Еще о приемах мошенников, которые прежде всего касаются пожилых людей - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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