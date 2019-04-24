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Задержанные мошенники рассылали москвичам SMS о блокировке карт
По инф. rosbalt.ru   
24 Апреля 2019 г.
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В Москве задержали пятерых мошенников, похищавших деньги с банковских карт граждан. Трое из задержанных оказались мигрантами.

Задержанные мошенники рассылали москвичам SMS о блокировке карт

Как сообщает полиция, аферисты рассылали москвичам SMS c текстом «Ваша карта заблокирована» и указывали телефонный номер, на который нужно перезвонить для ее разблокировки. В ходе телефонного разговора преступники узнавали у владельцев карт их персональные данные, а потом снимали деньги с чужих счетов.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов оперативники изъяли более 80 мобильных телефонов, 350 сим-карт и 40 банковских карт.

  • Еще о приемах мошенников, которые прежде всего касаются пожилых людей - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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