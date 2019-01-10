Задержаны воришки — спецы по кражам в московских автобусах

Московская полиция поймала двух воров-карманников, жертвами которых становились пассажиры общественного транспорта.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной полиции, ими оказались оказались 41- и 43-летние ранее судимые жители Московской области.

По версии оперативников, воры использовали момент, когда в автобусах было многолюдно, и похищали у женщин из сумочек кошельки, после чего выходили на остановке.

По фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ