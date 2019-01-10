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Задержаны воришки — спецы по кражам в московских автобусах
По инф. rosbalt.ru   
10 Января 2019 г.
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Московская полиция поймала двух воров-карманников, жертвами которых становились пассажиры общественного транспорта.

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Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной полиции, ими оказались оказались 41- и 43-летние ранее судимые жители Московской области.

По версии оперативников, воры использовали момент, когда в автобусах было многолюдно, и похищали у женщин из сумочек кошельки, после чего выходили на остановке.

По фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

По инф. rosbalt.ru

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