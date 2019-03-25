Задержан один из совладельцев огненной "Зимней вишни"

В Польше задержан бизнесмен Вячеслав Вишневский — совладелец ТЦ «Зимняя вишня», сгоревшего в Кемерово в прошлом, и экс-гендиректор компании-владельца. Тем временем, в годовщину трагедии, жители Кузбасса и пресса вспоминают жертв трагедии и переосмысляют ее страшные итоги...

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек: собственники и управляющие зданием, охранник, экс-руководители областного МЧС, а также те, кто отвечал за выдачу разрешения на эксплуатацию ТЦ, работу пожарной сигнализации и тушение возгорания.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Вишневского в Россию, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие подозревает Вишневского в даче взятки в размере 7 млн рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко (которые также являются фигурантами дела). Суд арестовал его заочно и объявлен в международный розыск, поскольку, по данным следствия, Вишневский переехал из РФ в Испанию еще в 2016 году.

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Жители Кемерово в годовщину пожара в ТЦ «Зимняя вишня» рассказали о том, как изменилась их жизнь после трагедии.

Как сообщает «ВашГород.ру», кемеровчанка Елена Р. призналась, что до сих пор боится ходить в торговые центры. В тот день она была в «Зимней вишне» вместе с дочерью, но в момент пожара уже вернулась домой.

«После пожара было много проверок и разговоров о пожарной безопасности. Прошел год — и все забылось, стерлось из памяти… Запасные выходы далеко не везде в свободном доступе. Понимаю, что после трагедии стала паникером, но лучше на улице с дочкой погулять, главное, я знаю, что она не сгорит в каком-нибудь ТЦ. А ведь наши дети так и будут сгорать заживо, ведь после этого ужаса мало что изменилось», — поделилась переживаниями женщина.

Другой местный житель, Сергей З., рассказал, что в момент ЧП в здании была его подруга с ребенком. Женщина успела выбежать, но ее беременная подруга выбраться уже не смогла.

«После того события я немалое переосмыслил. Стал сентиментальнее внутри и жестче снаружи», — добавил он.

«Понимаешь теперь, что бывают ситуации, в которых от тебя ничего не зависит, что это предрешено судьбой. Домой купили два огнетушителя», — сказала другая собеседница издания.

По инф. rosbalt.ru

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