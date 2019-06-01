ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Задержан бывший губернатор Ивановской области. Мошенничество, как обычно...
По инф. rosbalt.ru   
01 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Павел Коньков, бывший глава Ивановской области, задержан по подозрениям в мошенничестве.

Павел Коньков, бывший глава Ивановской области, задержан по подозрениям в мошенничестве.

В бытность губернатором задержанный якобы выделил птицефабрике «Ивановский бройлер» 750 млн руб. из бюджета. По данным агентства, это даже не единственное нарушение закона, которое вменяют Конькову.

Силовики планируют доставить бывшего губернатора в Москву.

Следственный комитет подтвердил эту информацию.

Как к этому относиться?

Ну, как обычно, взгляды наших читателей наверняка разделятся (и это хорошо, ведь мы все разные!)

Вариант оптимистический: Ура, наконец-то власть начала очищать свои ряды, скоро всех пересажают!

Вариант пессимистический: Все не пересадять, коррупция в России неистребима! (Кстати, по теме - О коррупции былых времен: «Пёс с вами, воруйте и дальше)

Вариант реалистический: Бывший ивановский начальник просто перешел кому-то дорогу, с кем-то поссорился. Ведь компромат в российской "вертикали власти" есть на всех (иначе как ради бизнес-интересов во власть и не ходят), этот компромат и достают по мере необходимости. Ну, а властям необходимо показвать обществу свою "непримиримость к злоупотреблениям".

Но в любом случае, рекомендуется иметь в виду: речь идет пока о задержании человека, еще предстоят этапы предъявления обвинений и суд... Может быть - и выкрутится. Так что рано злорадствовать или сожалеть.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 