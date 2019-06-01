Задержан бывший губернатор Ивановской области. Мошенничество, как обычно...

Павел Коньков, бывший глава Ивановской области, задержан по подозрениям в мошенничестве.

В бытность губернатором задержанный якобы выделил птицефабрике «Ивановский бройлер» 750 млн руб. из бюджета. По данным агентства, это даже не единственное нарушение закона, которое вменяют Конькову.

Силовики планируют доставить бывшего губернатора в Москву.

Следственный комитет подтвердил эту информацию.

Как к этому относиться?

Ну, как обычно, взгляды наших читателей наверняка разделятся (и это хорошо, ведь мы все разные!)



Вариант оптимистический: Ура, наконец-то власть начала очищать свои ряды, скоро всех пересажают!

Вариант пессимистический: Все не пересадять, коррупция в России неистребима! (Кстати, по теме - О коррупции былых времен: «Пёс с вами, воруйте и дальше)

Вариант реалистический: Бывший ивановский начальник просто перешел кому-то дорогу, с кем-то поссорился. Ведь компромат в российской "вертикали власти" есть на всех (иначе как ради бизнес-интересов во власть и не ходят), этот компромат и достают по мере необходимости. Ну, а властям необходимо показвать обществу свою "непримиримость к злоупотреблениям".

Но в любом случае, рекомендуется иметь в виду: речь идет пока о задержании человека, еще предстоят этапы предъявления обвинений и суд... Может быть - и выкрутится. Так что рано злорадствовать или сожалеть.

По инф. rosbalt.ru

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