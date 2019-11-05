Задержан американец, намеревавшийся взорвать синагогу

Жителя Колорадо арестовали за намерение устроить теракт в синагоге в городе Пуэбло. Да, терроризм на почве национальной или религиозной нетерпимости - прорастает то тут, то там...

Как передает РИА «Новости», ФБР следило за 27-летним Ричардом Холцером из-за его расистских и антисемитских заявлений в соцсетях. В результате спецоперации ФБР было установлено, что у мужчины есть план начать «священную расовую войну» и приобрести взрывчатку для теракта и ртуть для отравления прихожан синагоги.

В результате Холцер был задержан, ему может грозить пожизненное заключение.

Ужасно, терроризм на почве национальной или религиозной нетерпимости - прорастает то тут, то там... Старые бредовые предрассудки, принесшие столько горя и страданий даже в относительно цивилизованном XX веке, упаковываются во все новые и новые "конспирологические" теории - и находят своих сторонников. Вот почему важна нетерпимость с самим разговорчикам на подобные темы:

По инф. rosbalt.ru

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