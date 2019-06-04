Задачка для Шерлока Холмса: в Мурманской области украден... мост!

В Кировске Мурманской области возбуждено уголовное дело о хищении моста.

Как сообщили в прокуратуре региона, в мае неизвестные тайно похитили металлические конструкции моста через реку Умба длиной 23 метра и весом 56 тонн. Собственник моста, судя по тексту сообщения, установлен — это одна из местных организаций. Ущерб оценили на сумму более 600 тысяч рублей.

Расследованием занимается полиция.

По инф. rosbalt.ru

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