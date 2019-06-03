Зачем они это делают? Организатор взрыва в Лионе рассказал о своих мотивах

Уроженец Алжира Мохамед Меджуб, обвиняемый в организации взрыва во французском Лионе, рассказал полиции о своих мотивах.

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Напомним, в результате взрыва на пешеходной улице Лиона пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Проезжая мимо булочной на велосипеде, мужчина подбросил ко входу взрывчатку.

По словам 24-летнего мужчины, никого убивать он не хотел, но стремился посеять среди местных жителей чувство страха и незащищенности.

Злоумышленник подчеркнул, что специально подбросил к дверям булочной не очень мощную взрывчатку.

При этом скрываться от полиции он не собирался, а напротив оставил после себя улики, чтобы его было проще найти. В тюрьме он планировал заниматься пропагандой экстремизма среди других задержанных.

Обвиняемого поместили под стражу до суда, однако он находится в одиночной камере.

Ранее алжирец заявил, что самостоятельно сделал бомбу по инструкциям на сайтах по изготовлению взрывных устройств. По его словам, он действовал от имени террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

По инф. rosbalt.ru

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