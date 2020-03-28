Заболевший коронавирусом Борис Акунин подробно рассказал о лечении и призвал «не паниковать»

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По его словам, он забросил соцсети, потому что «валяется с модной болезнью». Писатель пообещал подписчикам, что обязательно расскажет о самочувствии и ходе болезни, как только «малость окрепнет».
Главное, по Акунину, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса». Он призвал всех быть осторожными, но не паниковать.
Позднее, 27 марта, Акунин обещание сдержал и рассказал, как переносит коронавирус. Выяснилось, что у литератора вовсе не лёгкая форма болезни, а лечиться поначалу было нечем. Отметим, что на данный момент Борис Акунин живет в Лондоне.
Заразился писатель в пятницу 13-го. Вот что он тогда написал:
«…Пятница тринадцатое, но всё не так страшно. Хороший день с перерывом на обед, который скорее всего окажется плохим, ну и чёрт с ним.
Странное занятие — рассказывать, как болеешь гриппом, но так много народу боится этого чертова коронавируса, а отболевших им пока так немного, что я решил поделиться этим личным опытом.
Заболел я в середине дня в пятницу 13-го. (Кто читал мой пост, написанный тем утром, оценит юмор).
Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем лёгкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и ещё начисто пропало обоняние (есть там такой симптом).
У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь её парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим «днём сурка» я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием — в этом случае приедет «скорая». Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное.
Мне не повезло, что я был из «ранних», и в первые дни болезни никакого лечения ещё не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ.
Появились и другие методы. Они пока экспериментальные, но многим помогают. В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить — в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте.
Больше всего меня беспокоит не вирус, а психоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти «фотографии легких, пораженных коронавирусом», «гробы в Бергамо», описания ужасов одинокой смерти и т. п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение — вот сейчас главная опасность.
Будьте осторожны, ведите себя ответственно, но не паникуйте. И помогайте тем, кто в самоизоляции. Особенно старым и больным. В Англии сейчас проходит кампания по интернет-рекрутированию волонтеров: кто может сходить за продуктами, погулять с собакой и т. п. Записываются сотни тысяч людей. Особенный спрос на тех, кто уже переболел. Когда я сделаю тест, подтверждающий иммунитет (тест должен появиться на следующей неделе), тоже обязательно зарегистрируюсь.
В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает».
"Для обеспечения максимальной скорости интернета во время работы из дома в течение самоизоляции, обусловленной вспышкой коронавируса, следует избегать использования микроволновой печи, утверждает британский регулятор Ofcom. Организация опубликовала семь советов, помогающих сохранять хорошую интернет-связь для удаленной работы (...)", - сообщает Daily Mail.
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