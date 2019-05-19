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"Забытая" в московской поликлинике дочка — не первый "надоевший" ребенок у 21-летней самочки!
По инф. rosbalt.ru   
19 Мая 2019 г.
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Безответственная мать, которая бросила в одной из столичных поликлиник двухлетнюю дочь, оказалась украинкой. Оставить девочку, по собственному признанию, она решила, поскольку «не справляется» с материнскими обязанностями. Ребенок «надоел» мамаше, после того как она вступила в связь с новым возлюбленным, уточняют журналисты.

Безответственная мать, которая бросила в одной из столичных поликлиник двухлетнюю дочь, оказалась украинкой.

От предыдущих отношений у 21-летней подозреваемой якобы также есть ребенок, который, по сведениям канала, был «забыт» в общественном месте похожим образом.

На женщину завели уголовное дело, ее дочь находится на попечении врачей.

Также сообщается, что сожителя женщины, бросившей дочь в поликлинике, задержала полиция в Москве. Сейчас с мужчиной работают следователи, сообщили в СК РФ.

По версии следствия, 21-летняя женщина и ее 27-летний сожитель решили, что ребенок будет мешать их взаимоотношениям. Они забрали дочь у родственницы и отвезли ее в больницу. При этом мать надела медицинскую маску. Возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

По инф. rosbalt.ru

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