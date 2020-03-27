Забыть и уничтожить. О чем это? О книгах украинских библиотек

Не прошло и месяца с тех пор, как директор «Украинского института книги» А. Коваль во всеуслышание заявила о необходимости «украинизации» библиотечной системы Незалежной, а украинские СМИ уже начали рапортовать о достижениях на данном поприще.

В феврале 2020 года руководительница государственного учреждения «УИК» Александра Коваль, выступая на мероприятии под красноречивым названием «Язык объединяет, разнообразие обогащает: роль и место государственного языка и других языков в Украине», заявила, что на Украине планируют «вычищать библиотеки от советского фонда». По ее словам, в библиотеках Незалежной хранится около 240 млн единиц документов – книг, журналов, альманахов, газет, дневников. Более половины из них (сколько точно – даже неизвестно) – это литература, изданная до 1990 года (во времена СССР и даже Российской империи). Все это, по мнению чиновницы, должно быть ликвидировано. Коваль утверждает, что отправка под нож (или на костер?) советских книг сделает библиотеки «приятным местом.

Как оказалось вскоре, Коваль не рассуждала о будущем, а просто «открыла карты», рассказав о процессе, который уже идет полным ходом. На днях в «Газете.dp.ua» был опубликован материал «Судьба библиотечной книги в Днепре» о «десоветизации» днепропетровской областной библиотеки. Только за 2019 год в ней было списано около 34 тыс. книг.

«В актах на списание — такие авторы, как Мольер и Гоголь, Сервантес и Набоков, Джек Лондон и Брэдбери, Джон Фаулз и А.К. Толстой, Хэмингуэй и Ломоносов, Проспер Мериме и Паустовский, Короленко и Макаренко, Иван Ефремов, стихи Эренбурга и Межелайтиса, «Сакура и дуб» Овчинникова... Раритетные издания 1954, 1955 годов и почти новые, но уже «устаревшие» учебники начала XXI века. Вестники Академии наук и толстые литературные журналы – «Всесвіт», «Юность», «Нева», «Иностранная литература»», — рассказывают днепропетровские журналисты.

Подлежит ли ликвидации именно легендарное произведение Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», не уточняется. Но если да, то символизм подобных мероприятий будет просто зашкаливать.

По иронии судьбы, под ликвидацию должны идти даже формально списанные еще в советское время книги, принадлежащие перу писателей, впавших в немилость руководству СССР. В 1990-е они были объявлены воплощением свободы, и вернулись из пыльных хранилищ на книжные полки читальных залов, но теперь, видимо, все-таки в библиотеке не задержатся...

Чтобы процесс шел без лишних сантиментов, в библиотеки набирают новое поколение сотрудников – кроме «Колобка» в жизни вряд ли что-то читавшее, но зато обладающее «прогрессивными взглядами» и изрядной долей «патриотизма».

Библиотекари старой закалки с ужасом рассказывают о том, как один из их молодых коллег брезгливо заявил «Зачем нам это старье?», пытаясь списать существующую в единственном экземпляре книгу из краеведческого фонда 1930-х годов.

Активнее всего под списание идут книги русских и советских писателей. Из 34 тыс. списанных в днепропетровской библиотеке изданий – 29500 книг на русском языке.

На сайте телеканала «ZIK» в свою очередь опубликовали материал об «обновлении» библиотечной системы Львова.

«В любой библиотеке Украины количество старых книг преобладает, наполовину – более 60% это советская литература. И это преимущественно русскоязычная литература. Те же многотомные издания Гоголя, Достоевского, Тургенева, Чехова. Они есть практически в любой районной библиотеке. И в значительной степени это книги, которых никто не читает и никогда не будет читать, потому что дети перестали изучать русский язык как обязательную дисциплину и для них русский язык – такой же иностранный как испанский или итальянский», – цитируют журналисты директора Львовской областной универсальной научной библиотеки Ивана Сварника.

Если в днепропетровскую библиотеку вместо списанной литературы поступило менее 11 тыс. новых книг, то патриотичный Львов – балуют: он получил аж 200 тыс. изданий!

Чем заменяют украинские библиотекари ликвидированные советские книги? На их место приходят литературные отчеты о «подвигах» украинских «героев» в Донбассе.

Украинцев, находившихся в тылу, особенно юных, пытаются убедить в том, что всушники и боевики из «добровольческих» батальонов якобы не мародерствовали и не убивали мирное население, а голыми руками останавливали российские танки (танки-невидимки, которые за шесть лет войны так никто и не увидел).

Приходит в библиотеки Незалежной и литература о «героизме» запрещенной в России УПА. Для украинцев пишется альтернативная история – без работы бандеровцев на Адольфа Гитлера, без Бандеры-агента абвера и без участия украинских «героев» в Холокосте, с альтернативной картиной Волынской резни, в которой были виноваты то ли сами поляки, то ли «переодетые агенты НКВД». Если выкинуть всю научную литературу с документами, разоблачающими преступления бандеровцев, и заменить их патриотичным творчеством канадской диаспоры – поверить можно во все что угодно...

Ну и, конечно, во всей исторической литературе будет фигурировать теперь единственная и неоспоримая версия происхождения человека разумного. Ведь, согласно украинским книгам, издаваемым в последнее время, Незалежная существовала еще до появления на Земле homo sapiens – сотни тысяч лет назад.

Самое печальное на этом фоне заключается в том, что некогда уважаемые и оголодавшие после Евромайдана сотрудники украинских научно-исследовательских учреждений за скромное финансовое вознаграждение готовы выдавать на данные бредни позитивные рецензии.

Есть во всем этом и комичные моменты. Например, вместо «ликвидируемых» советских изданий Джека Лондона, закупаются «новые». На бумаге похуже, зато – на «украинской мове». Русских классиков не закупают (в том числе и весьма популярных на Западе, например Достоевского). Исключение делают для Гоголя. Николай Васильевич с легкой руки незалежных наци превратился в «великого украинского писателя».

«Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей», – написал в свое время пророческие слова великий Генрих Гейне.

Киевский режим уверенно идет по стопам своего главного идейного вдохновителя – Гитлера. Только нацисты немецкие сначала, в 1933 году, жгли книги, а потом стали жечь людей. А нацисты украинские начали в мае 2014 года с сожжения людей в Одессе и Мариуполе, а затем уж переключились на книги. Правда, совсем не факт, что трагедии 2014-го не повторятся. Ведь кто-то может и не согласиться с жестоким надругательством над столетиями истории и литературы. А у киевских политиков с такими людьми разговор короткий. Достаточно вспомнить писателя Олеся Бузину.

Цель официального Киева – построить не имеющую ничего общего с истиной виртуальную реальность, калечащую сознание миллионов соотечественников.

Если ничего не изменится, абсолютное большинство украинцев и действительно достаточно скоро поверят в то, что украинские фронта происходили с Украины, а Рюриковичи были «украинскими князьями».

Слабым местом манипуляторов, правда, является сама жизнь. Без связей с Россией Украина может чисто экономически не пережить новый кризис. Звучит парадоксально, но перекрытие Польшей границ с Незалежной может спасти Толстого и Достоевского. Без гастарбайтерских долларов Киеву, возможно, будет в 2020 году не до уничтожения произведений классиков...

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