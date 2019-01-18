Забайкальская чиновница предложила отключать свет в бараках бедняков — и не понимает, почему все шокированы

Депутат гордумы Читы от партии «Единая Россия» Екатерина Борисова предложила в рамках мер по борьбе с неплатежами за электроэнергию ввести в неблагоустроенных жилых домах (бараках) сплошные отключения в ночное время. Даже после резонанса народная избранница выражает уверенность, что ее предложение адекватно, потому что «по ночам все нормальные люди спят».

Как передает Заб.ру, Борисова сделала свое заявление на заседании комитета ЖКХ: «Вообще, по логике надо на ночь им отрубать свет, как у нас делают на дачах, и они не будут топиться». Также Борисова предложила привлекать неплательщиков к обязательным общественно-полезным работам.

Одна из горожанок, которая живет в бараке, объяснила, что без электричества ночью жильцам бараков просто не обойтись, ведь холодильники и некоторая другая бытовая техника подключены к сети круглосуточно: «Она себе не хочет отключить на ночь, чтобы экономить? Мы во всем ущемлены: в туалет некуда ходить, воду на себе носим, печки сами топим, еще и свет на ночь отключать? <...> Она что нам предлагает со свечкой ходить?»

За жителей бараков вступился уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Каргин — он заявил, что отключать такие квартиры нельзя из-за того, что там могут быть маленькие дети и старики, а с неплательщиками нужно решать проблемы в индивидуальном порядке.

Сама депутат по-прежнему считает, что в ее предложении нет ничего возмутительного: «Высказывание возникло только по одной причине — 80% людей за свет не платят и отапливаются за счет электроэнергии. То есть дома у них тепло, а дров и угля нет. А какой выход? Ночью не нужно людям еду готовить, для чего свет нужен? То есть все спят нормальные люди. И чтобы не отапливались, я и сказала выход — отключать, допустим, с 12 ночи до 6 утра электричество, как это делается в дачных кооперативах, когда получается такая же проблема. Потому что людей заставить платить невозможно, денег у них нет и, получается, опять дойдет до того, что за счет добросовестных жителей будем оплачивать этих неплательщиков, чтобы эти долги погасить. (...) Ну, вот, к сожалению, у нас такое общество складывается, что одни живут за счет других».

Екатерина Борисова избрана по Ингодинскому одномандатному избирательному округу, член партии «Единая Россия». Работала учителем английского языка в школе № 14, менеджером соцпрограмм, пресс-секретарем ОАО «Читаэнерго» и руководителем пресс—службы АО «Читаэнергосбыт, координатором соцпрограмм ООО «Руссдрагмед», специалистом по связям с общественностью регионального исполкома ВПП «Единая Россия», руководителем исполкома Читинского городского местного отделения данной партии. В настоящее время является директором сети частных детских садов «Маленькая страна» и заместителем секретаря Читинского городского местного отделения ВПП «Единая Россия», а также членом регионального политического Совета, руководителем партийного проекта «Детские сады — детям».

По инф. rosbalt.ru

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