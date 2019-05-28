За опекунство над внукам бабушками предлагают назначить оплату

Правила опекунства над детьми со стороны их близких родственников — бабушек, дедушек, двоюродных братьев и сестёр, тётей и дядей — предлагает изменить зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.

Сенатор считает, что им может быть положена плата за опекунство над оставшимися без родителей детьми. Соответствующий законопроект, как стало известно «Парламентской газете», глава Комиссии Совфеда по совершенствованию Семейного кодекса планирует разработать и внести на рассмотрение Госдумы осенью.

«Для нас очень важно сохранить родную семью для ребёнка в том случае, если он остался без попечения родителей. Семья — это память, привычки и традиции», — объяснила Елена Мизулина «Парламентской газете».

По её словам, за последние годы в России сильно сократился процент усыновлённых и удочерённых детей. А органы опеки почему-то предпочитают передавать детей под опеку чужим людям на возмездной основе. «При этом есть близкие родственники, например бабушки и дедушки, которые готовы заботиться о внуках, несмотря на то что доходы у них небольшие. Так почему бы не дать возможность государству поддержать их и платить им материальную помощь?!», — высказалась сенатор.

Действующее законодательство предполагает следующие государственные программы: усыновление или удочерение; безвозмездная опека или попечительство; возмездная опека. В последнем случае воспитание ребёнка будет являться своеобразной работой, предполагающей заключение трудового договора с опекуном с наличием соответствующих выплат. Таким образом, гарантируется соблюдение определённых обязанностей между сторонами. Вместо трудового договора может быть подписано простое соглашение гражданско-правового типа.

Трудовой договор, подписываемый при опекунстве, позволяет взрослому полностью сфокусироваться на воспитании ребёнка. При этом опекун получает полный комплекс социальных прав, достойную зарплату и оплачиваемый отпуск, а годы подобной работы будут включены в общий трудовой стаж, учитываться при начислении пенсии. Однако близким родственникам, как и тем, кто ранее уже пробовал себя в этой роли и не справился с возложенными на него задачами, оформить возмездное опекунство не разрешается.

По инф. pnp.ru

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