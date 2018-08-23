За обвиняемого в госизмене 74-летнего ученого вступился Совет по правам человека

Президентский Совет по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) попросил следствие смягчить меру пресечения 74-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМАШ) Виктору Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене.

В четверг глава СПЧ Михаил Федотов рассказал «Интерфаксу», что просьба правозащитников вызвана состоянием здоровья пожилого человека.

Кудрявцева отправили в СИЗО в конце июля, после громкого скандала с обыском в ЦНИИмаш по делу о государственной измене. В СИЗО Лефортово Кудрявцева его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, он стал самым пожилым арестантом этого СИЗО.

Ученого обвиняют в госизмене, вменяя ему передачу иностранцам секретных сведений о российских гиперзвуковых разработках. Адвокаты Кудрявцева говорят, что он не понимает сути обвинений и не имел доступа к каким-либо «тайнам». Вину он не признает. В деле, уточняет защита, речь идет о передаче данных с неизвестного адреса электронной почты из города Королёв в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИМАШ работал по одной программе. В СИЗО у Кудрявцева резко обострились все хронические заболевания, его состояние постоянно ухудшается.

По инф. rosbalt.ru

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