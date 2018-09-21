За неуважение к историческим памятникам предлагают наказывать пожестче

За проявление неуважения к памятникам истории и культуры должно быть введено строгое наказание, в том числе арест или исправительные работы. С такой федеральной инициативой выступили в ЗакСе Петербурга, проект предварительно одобрен комитетом по законодательству, передает корреспондент «Росбалта».

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ предложили Денис Четырбок («Единая Россия») и Максим Резник («Партия Роста»). Депутаты обратили внимание на случай с молодыми людьми, которые решили пожарить шашлык прямо на памятнике мператору Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади в Петербурге. За свой проступок они были оштрафованы на 500 рублей по статье «Мелкое хулиганство».

Согласно документу, депутаты предлагают в два раза увеличить санкции за мелкое хулиганство, если оно сопровождается нецензурной бранью или порчей чужого имущества. Сейчас максимальная сумма штрафа составляет 1 тыс. рублей, ее предполагается поднять до 2 тыс.

Также депутаты выступают за дополнение статьи 20.1 КоАП пунктом, который вводит ответственность за проявление хулиганства по отношению к памятникам истории и культуры. По их мнению, наказание в подобных случаях должно быть более суровым — штраф от 2 до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, либо административный арест на срок до 15 суток.

Если же поведение правонарушителей будет сопровождаться неповиновением представителям органов власти, то штраф может вырасти до 20 тыс. рублей.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ