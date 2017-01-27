За неправильное начисление платы коммунальщиков начнут штрафовать

С 1 января 2017 года управляющие компании (УК) и расчетные центры могут оштрафовать за необоснованное завышение коммунальных платежей. Постановление об этом перед Новым годом приняло Правительство России. Какова сегодня ситуация с начислением платы за коммунальные услуги в регионах УрФО и помогут ли строгие меры навести порядок в этой сфере, выясняли корреспонденты "Российской газеты".

Челябинская область

Управляющим организациям, выставляющим завышенные счета за коммунальные услуги, отныне придется по-крупному раскошелиться, а то и покинуть рынок ЖКХ. Если раньше административная ответственность грозила им за неисполнение предписания Госжилинспекции (ГЖИ), то теперь потребители смогут сами обратиться в суд и взыскать штраф в размере 50 процентов от неправильных начислений горе-управдома.

Таким планом действий уже вооружились собственники квартир в одном из челябинских ТСЖ, где на днях выявлен факт начисления излишней платы за потребленное тепло. Как оказалось, руководство товарищества посчитало сумму по нормативам, а не по показаниям приборов учета, в то время как с ресурсоснабжающей организацией расчет шел строго по счетчикам. Заподозрив неладное, собственники квартир обратились в ГЖИ, специалисты которой провели проверку, подтвердившую правоту жильцов. Они готовы обратиться в суд и наказать ТСЖ по полной.

По мнению экспертов, новый механизм воздействия на недобросовестные управляющие организации на рынке ЖКХ сможет стать действенным "кнутом" в руках собственников квадратных метров. Однако при этом в региональной ГЖИ считают, что массовых обращений жильцов в суд ожидать все-таки не стоит:

- В большинстве случаев управляющие организации счета за коммунальные услуги самостоятельно не выставляют, так как население в основном имеет прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. А штрафы предусмотрены за неверное начисление платы именно за коммунальные, а не за жилищные услуги, - пояснила заместитель руководителя главного управления ГЖИ Челябинской области Элла Никитина.

В 2016 году в Свердловской области жильцам излишне начислили за коммунальные услуги 35 миллионов рублей

Пока на Южном Урале еще ни разу не наказывали УК штрафами, но это вопрос времени, считает областной коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин. Он получает множество обращений от жителей региона по поводу резкого роста платы за потребление ресурсов сверх норматива, особенно это касается электроэнергии. Вполне вероятно, что напугавшие людей суммы были начислены ошибочно. Во всех случаях разберется ГЖИ, если инспекторы выявят нарушения, штрафов коммунальщикам не избежать.

Свердловская область

В 2016 году департамент жилищного и строительного надзора Свердловской области выявил, что населению излишне начислено за коммунальные услуги 35 миллионов рублей. Региональная энергокомиссия за три квартала провела 152 проверки юрлиц и ИП. Наибольшее количество нарушений все в том же ЖКХ - 60-80 процентов от общего числа. Чаще всего коммунальщики применяют не предусмотренные законодательством тарифы, завышают расценки на утилизацию твердых бытовых отходов, горячую воду, общедомовую электроэнергию и тепло.

Так, компания, обслуживающая Талицкий район, выставила жителям села Яр за отопление в декабре 2015 года непонятную сумму - 79,94 рубля за каждый квадратный метр вместо утвержденных 1776,54 рубля за гигакалорию. Коммунальное предприятие из Верхней Туры при расчетах с потребителями за октябрь и ноябрь 2015 года использовало тарифы на холодную воду и канализацию, действующие лишь с 1 декабря. Колледж транспортного строительства в Екатеринбурге брал с жильцов двух общежитий по ночам 1,88 и 2,08 рубля за киловатт-час вместо 1,13.

Во всех перечисленных случаях речь идет именно о неправильных расчетах платы за ЖКУ, а не о "двойных квитанциях", когда предприятие ЖКХ вообще не имеет оснований взимать с жильцов плату, но берет. Такие факты тоже есть. По словам замдиректора департамента жилнадзора Вадима Камышана, в прошлом году "двойные квитанции" обнаруживались в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в Нижнем Тагиле и поселке Калья Североуральского городского округа. Обо всех случаях уведомлена прокуратура, именно она уполномочена разрешать такие ситуации.

Представители коммунальной отрасли пока комментируют нововведения осторожно.

- Конечно, мы с тревогой следим, когда единичные дома переманивают маленькие "серые" управляющие компании, которые не имеют аварийно-диспетчерской службы, положенного штата сотрудников, "уводят" деньги поставщиков ресурсов. Поэтому приветствуем все меры, которые повышают прозрачность в ЖКХ, - ответили "РГ" в пресс-службе УК "Стандарт", обслуживающей дома в Екатеринбурге. - Но ошибки, возникающие при начислении платы, зачастую связаны с некорректной информацией в базе данных. А это зависит и от самого абонента: уменьшился состав семьи или БТИ внесло уточнение в площадь квартиры, а человек не сообщил вовремя в расчетный центр. Через некоторое время он спохватывается и начинает обвинять УК. Хотелось бы понять, кто несет ответственность в подобных случаях, как их трактует законодатель, какова будет судебная практика?

Курганская область

В Курганской области управляющие компании не являются исполнителями коммунальных услуг, поэтому не несут ответственности за неправильно начисленные платежи. Система начислений здесь раздельная: за жилищные услуги отвечает УК, а за коммунальные - ресурсоснабжающая организация. При этом, если в доме не выбран способ управления, не создано ТСЖ или ЖСК, тариф на жилищные услуги (содержание и текущий ремонт) устанавливается местными властями, поэтому "управляшки" в принципе не могут его завысить. Во всяком случае, в ГЖИ и в областной Центр общественного контроля жалоб на неправомерно завышенную плату за жилищные услуги не поступало.

А вот с начислениями за коммунальные услуги (электрическая и тепловая энергия, холодная и горячая вода) проблемы случаются. Потребители через единый расчетный кассовый центр перечисляют деньги ресурсоснабжающим организациям. К слову, переход на прямые договоры поставщиков ресурсов с собственниками помещений многоквартирных домов (МКД) в России обсуждается не первый год. Правительство РФ подготовило даже проект поправок в Жилищный кодекс, узаконивающий такие договоры. А в Курганской области, как видим, эта система практически уже действует. Правда, не всегда безупречно.

В ГЖИ привели несколько характерных примеров. Например, в Кургане хозяин какое-то время не жил в своей квартире, но ему насчитали за холодную и горячую воду и водоотведение в семь раз больше, чем он раньше платил по счетчику. Оказалось, плату начислили по нормативу, а не по показаниям приборов. В Щучье, наоборот, жильцам аварийного дома, которые должны платить за электроэнергию по нормативу, предъявили к оплате сумму по показаниям общедомового прибора учета. После жалобы жителей в ГЖИ энергетики свою оплошность исправили.

В Центр общественного контроля люди чаще всего жалуются на завышенные платежи за общедомовые нужды. По словам председателя центра Ивана Камшилова, без опыта и знаний доказать нарушение очень сложно.

Проект поправок в Жилищный кодекс предусматривает прямые договоры поставщиков ресурсов с собственниками помещений. В Курганской области эта система уже действует. Правда, не всегда безупречно

Что касается "двойных квитанций", то в Курганской области было зафиксировано семь случаев в прошлом году и один - уже в 2017-м. Обычно такие конфликты возникают в переходный период, когда одна УК сменяет другую. О подобных фактах жилинспекция сообщает в полицию, чтобы правоохранители проверили, нет ли в действиях УК признаков мошенничества.

Тюменская область

Как говорит главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая, в нашем регионе случаи завышения платы за коммунальные услуги - нечастое явление: не более четырех процентов от общего числа выявленных нарушений. Чаще всего это происходит, если коммунальщики не сделали перерасчет за период, когда услуга не оказывалась, либо из-за применения неверного норматива. Для профилактики подобных ошибок инспекция регулярно проводит семинары для сотрудников, отвечающих за начисление платы.

- Бывает, что и намеренно некоторые УК людей обсчитывают: им нужно извлекать прибыль, а если чуть-чуть пересчитать в большую сторону, мало кто пойдет разбираться, - рассуждает замдиректора одной из управляющих компаний Иван Митрофанов. - Спросите у своих знакомых, часто ли они сверяют показания счетчиков со своими УК? Впрочем, и к сверке не все компании подходят добросовестно. Насколько действенны будут штрафы - посмотрим.

Сегодня от непорядочности коммунальщиков страдают не только потребители услуг, но и их поставщики:

- Мы не знаем реальный объем потребления, если есть посредник - управляющая компания. Это возможно только тогда, когда у клиентов с нами прямой договор, - пояснил Иван Камельских, руководитель пресс-службы тюменского водоканала.

Сегодня долги "управляшек" перед поставщиком воды в Тюмени перевалили за 200 миллионов рублей. Так что у ресурсников есть резон заключать прямые договоры с потребителями. У водоканала они уже составляют примерно половину от всего объема и доля их растет, как и у других сетевых компаний города. Возможно, это один из вариантов решения проблемы обсчета.

Справка "РГ"

Согласно постановлению Правительства РФ № 1498 от 26 декабря 2016 года, УК, допустившая ошибку, обязана будет выплатить потребителю 50 процентов от суммы, начисленной сверх положенного. Исключение - случаи, когда собственник жилья сам неверно передал данные счетчиков или если ошибку успели исправить до того, как человек внес деньги в кассу. Повинную голову, как известно, меч не сечет.

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