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Яровая хочет запретить коллекторам выбивать долги за ЖКХ
По инф. prozkh.ru   
28 Мая 2019 г.
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Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ, подготовила проект закона. Согласно документу в стране вводится запрет на передачу права по взысканию задолженности за ЖКУ коллекторским агентствам. Звучит, вроде, красиво (кто ж в России коллекторов любит?) - но если задуматься: так а кто долги-то выбивать будет? Что поменяется, по большому счету?

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В настоящее время законодательная база позволяет коллекторам взыскивать долги за услуги ЖКХ. Подобная ситуация создает риск нарушения прав граждан, считает вице – спикер Яровая.

По ее словам, наличие прямого запрета на работу с задолженностью по ЖКХ для коллекторов имеет важное социальное значение. Если закон будет принят, то это даст возможность защитить коммунальные права граждан России. И привести к «общему знаменателю» процедуру их реализации. Кроме этого появятся гарантии законности требований для граждан и, соответственно, степень ответственности.

По мнению народных избранников, право взимать долги за услуги ЖКХ должно остаться только у профессиональных участников рынка. Сюда можно отнести ресурсоснабжающие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы и управляющие организации.

Проект закона Ирины Яровой рекомендован к принятию в первом чтении.

  • Напомним, что коллекторы - это специализированные организации по профессиональному "выбиванию долгов". Во-первых, они должны действовать сугубо юридическими методами (писать грозные письма должникам, подавать в суды и так далее). А во-вторых, они частенько действуют не совсем корректно, действуя в духе "бандитов из 90-х", прямо скажем. За это их и не любят. Но остается открытым вопрос - а кто и как (в случае принятия очередного "закона Яровой") будет выуживать из должников деньги, которые они должны коммунальщикам? А долги это немалые, в масштабах страны - на многие миллиарды. Элементарная логика подсказывает: те же коммунальщики просто будут заниматься тем же самым, чем и коллекторы. Конкретных "специалистов" просто наймут к себе на работу - а методы останутся прежними.

По инф. prozkh.ru

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