Японское общество тоже взволновано ростом домашнего насилия над детьми

Правительство Японии обеспокоено ростом числа смертей несовершеннолетних из-за издевательств родителей.

Власти решили законодательно ограничить возможности «воспитания» детей и приняли поправки о запрете телесных наказаний.

Теперь поправки должен одобрить парламент, и уже с апреля 2020 года они могут вступить с силу. Кроме того, будут созданы особые детские консультации с участием врачей и юристов.

Импульсом к принятию поправок стала резонансная история 10-летней Миа Курихары, которую до смерти замучили собственные родители. Они постоянно избивали девочку и обливали ледяной водой, а органы опеки не вмешивались в происходящее.

Напомним, что в последнее время внимание общественности в России приковано к не менее безумным ситуациям с детьми из отечественной жизни:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ