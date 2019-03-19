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Японское общество тоже взволновано ростом домашнего насилия над детьми
По инф. rosbalt.ru   
19 Марта 2019 г.
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Правительство Японии обеспокоено ростом числа смертей несовершеннолетних из-за издевательств родителей.

Власти решили законодательно ограничить возможности «воспитания» детей и приняли поправки о запрете телесных наказаний.

Теперь поправки должен одобрить парламент, и уже с апреля 2020 года они могут вступить с силу. Кроме того, будут созданы особые детские консультации с участием врачей и юристов.

Импульсом к принятию поправок стала резонансная история 10-летней Миа Курихары, которую до смерти замучили собственные родители. Они постоянно избивали девочку и обливали ледяной водой, а органы опеки не вмешивались в происходящее.

Напомним, что в последнее время внимание общественности в России приковано к не менее безумным ситуациям с детьми из отечественной жизни:

По инф. rosbalt.ru

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