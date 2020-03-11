Яна Рудковская «ушла на карантин» после поездки в Париж

Продюсер Яна Рудковская, которая самоизолировалась после поездки во Францию, рассказала о своем самочувствии. Она изучила советы для тех, кто вернулся из стран с большим числом зараженных коронавирусом.

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Рудковская после поездки решила проявить сознательность и не посещать мероприятия. Кроме того, она отменила отпуск с семьей.

Яна сообщила, что чувствует себя хорошо, регулярно занимается спортом и проветривает помещения. Кроме того, она трижды в день измеряет температуру, пользуется исключительно индивидуальной посудой, часто моет и дезинфицирует руки. Продюсер попросила поклонников не переживать за нее и напомнила, что у нее большой дом, в котором «есть, где отсидеться».

По инф. argumenti.ru

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