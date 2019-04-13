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Яна Рудковская похвасталась сыном-миллионером
По инф. «Аргументы недели»   
13 Апреля 2019 г.
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Жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская поделилась историей о том, как в день матери шестилетний сын решил порадовать её дорогим подарком. При этом деньги на вещь известной марки мальчик заработал сам.

Яна Рудковская похвасталась сыном-миллионером

По словам Рудковской, Саша, или же Гном Гномыч, самостоятельно зарабатывает очень крупные суммы, особенно учитывая возраст мальчика.

«Он уже заработал около 10 миллионов рублей», рассказывает мать. Саша сам оплачивает все свои потребности, в том числе услуги няни, а на день матери решил ещё и побаловать маму: «Он предложил мне пойти в магазин Louis Vuitton. Там на свои гонорары он купил понравившийся мне чемодан и был страшно этим горд».

По инф. «Аргументы недели»

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