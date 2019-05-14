"Я тебя породил, я тебя и убью!" Семейная драма на охоте

В Коми отец подозревается в убийстве сына на охоте. По мнению следователей, он сделал это намеренно, а не по ошибке.

Как сообщили в СК РФ, 10 мая на берегу реки Печора близ села Коровий ручей было найдено тело 40-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

По версии следствия, 9 мая 67-летний житель села Усть-Цильма и его сын поехали на реку на охоту. Во время распития спиртного между ними произошла ссора, и отец несколько раз выстрелил в сына из охотничьего ружья. От полученных ранений тот погиб на месте. Подозреваемый задержан.

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По инф. rosbalt.ru

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