ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

"Я тебя породил, я тебя и убью!" Семейная драма на охоте
По инф. rosbalt.ru   
14 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Коми отец подозревается в убийстве сына на охоте. По мнению следователей, он сделал это намеренно, а не по ошибке.

"Я тебя породил, я тебя и убью!" Семейная драма на охоте

Как сообщили в СК РФ, 10 мая на берегу реки Печора близ села Коровий ручей было найдено тело 40-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

По версии следствия, 9 мая 67-летний житель села Усть-Цильма и его сын поехали на реку на охоту. Во время распития спиртного между ними произошла ссора, и отец несколько раз выстрелил в сына из охотничьего ружья. От полученных ранений тот погиб на месте. Подозреваемый задержан.

  • Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 