«Я разве идиот?»: Евгений Петросян прокомментировал слухи о рождении наследника

Друг Евгения Петросяна рассказал, что не знает о рождении у юмориста ребенка, а также передал реакцию артиста на данные новости.

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По словам Георгия Терикова, всё это — «ерунда и вранье». По его данным, Петросян с Брухуновой на днях вернулись с отдыха в ОАЭ, сейчас они находятся на домашнем карантине.

Также Териков передал, как Петросян встретил новость о якобы рожденном суррогатной матерью ребенке.

— Я разве идиот? Зачем мне суррогатная мать? Что я так не могу ребенка сделать? — сказал юморист.

Напомним, что накануне СМИ сообщили, что в новой семье известного юмориста Евгения Петросяна произошло пополнение. Отмечалось, что ребенок Петросяна и Татьяны Брухуновой родился в одном из дубайских медицинских центров. Также уточнялось, что пара могла прибегнуть к услугам суррогатной матери.

По инф. rosbalt.ru

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