«Я разве идиот?»: Евгений Петросян прокомментировал слухи о рождении наследника

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Работники медицинских учреждений страдают от нехватки масок и других средств индивидуальной защиты на фоне эпидемии коронавируса. Такие данные следуют из опроса среди медиков, проведенного в Instagram инфекционистом Дарьей Паниевой.
Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и хранении оружия. Об этом 24 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В Петербурге пациенты с онкозаболеваниями вынуждены ездить за лекарствами в стационар, несмотря на риски заражения коронавирусной инфекцией нового типа. О проблеме рассказала «Доктору Питеру» собеседница Ольга, чей папа с раком простаты попал в больницу и не может получить лекарства. (Нет, в здравоохранении происходит все-таки полная неразбериха, ничем другим ситуацию и объяснить нельзя. - прим. МГ.)
В Красноярском крае ищут женщину, которая подозревается в убийстве своего ребенка-младенца. Об этом сообщает Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по ст. 106. "Убийство матерью новорожденного ребенка".
С началом весны, в период интенсивного таяния снега возникает опасность протечки домашней кровли. Эта проблема поистине многогранна. Поток льющейся с крыши воды разрушает внутренние помещения и мебель, но даже медленное, почти незаметное проникание влаги в дом приводит к разрушению всего здания и способствует возникновению грибка, который негативно воздействует на здоровье людей и отличается крайней живучестью.
В последние годы в нашей стране наблюдается устойчивая тенденция: люди, уставшие от бетонных многоквартирных высоток, перебираются жить в частные дома. Это подтверждает и официальная статистика, показывающая, что спрос на земельные участки под жилищное строительство ежегодно растет. Жизнь в частном доме, безусловно, имеет множество положительных сторон, однако стоит помнить и о возможных трудностях. Зачастую участки под ИЖС не имеют стационарного водопровода, так что для комфортной жизни в частном доме придется самому позаботиться об обустройстве автономного водоснабжения.
Продажи презервативов в России за последнюю неделю резко увеличились, а крупнейший порносайт мира PornHub сделал бесплатным премиум-контент.(Возможно, таким вот образом Россия хотя бы частично решит проблему демографии? Шутим, но и такого расклада исключать нельзя, ведь, может быть, в будущем все будут говорить о детях, зачатых во время великого коронавирусного карантина . - прим. МГ.)
В Магадане закончено расследование уголовного дела о сексуальном насилии в отношении ребенка, продолжавшемся в течение 9 лет. При этом мать пострадавшей девочки встала на защиту насильника, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
"Есть люди, которые совершают планирующий полет на высоте 400 км, прячутся в глуби океанов, зимуют в Антарктиде или совершенно лишены связи с миром... Кто эти мужчины и женщины, способные ускользнуть от вируса?" - пишет журналист Le Figaro Шарль Лекюрье.
Девочка из Перми провела необычный перформанс, чтобы привлечь внимание к проблемам разбитых дорог. (Тема это болезненная и проблемная для многих регионов страны, и ведь какие-то меры чиновники принимают, дороги ремонтируют, но очень быстро они возвращаются в прежнее состояние. То ли экономия на материалах сказывается, то ли качество ремонта, а может просто действительно природные условия у нас в стране такие, когда никакой асфальт зим не выдерживает? - прим. МГ.)
Шаманы в трех сибирских регионах провели обряды о благополучии человечества и просьбой о защите людей от дальнейшего распространения коронавируса. Такие обряды прошли в Туве, Бурятии и Алтайском крае. (В борьбе с общей бедой все средства хороши, ранее, напомним, крестный ход для борьбы с COVID-19 провели послушники московского монастыря, а патриарх Кирилл утвердил специальный текст молитвы против коронавируса . - прим. МГ.)
Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о гибели двух школьников в Мичуринске, сообщили в региональном управлении СК. Мальчики играли в прятки около трансформаторной будки. (Неужели родители этих мальчишек не говорили им о том, что всем трансформаторы нужно обходить стороной? Но, опять же, дети на то и дети, чтобы запреты нарушать, но не ценой жизни ведь... прим. МГ.)
Российским госслужащим предлагают запретить проявлять презрительное отношение к гражданам и использовать в их адрес оскорбительные высказывания. Законопроект, устанавливающий дополнительные требования к служебному поведению чиновников Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.
Сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) Крыма и Севастополя будут получать ежемесячную надбавку за особые условия службы. Такая норма содержится в постановлении кабмина, вступающем в силу 24 марта.
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