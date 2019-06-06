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«Я люблю только тебя»: Ален Делон записал новую песню
По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
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83-летний французский актер Ален Делон записал новую песню. Как сообщает журнал Closer, композиция называется Je nʼaime que toi — «Я люблю только тебя».

«Я люблю только тебя»: Ален Делон записал новую песню

По данным издания, автором стихов стала француженка Джулия Пари, музыку написал канадский автор Рик Аллисон.

По инф. rosbalt.ru

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