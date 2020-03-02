Взятки на космическом производстве: понемногу, но... 44 года подряд

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Скафандр – очень нужная штука, особенно в космосе. Особенно если требуется провести какие-то работы за бортом станции. И это отлично понимал бывший зам. начальника 704-го военного представительства Минобороны Александр Кузьмин, которому довелось согласовывать приемку скафандра «Орлан-МКС».
Кузьмину несказанно повезло: скафандр был срочно необходим на МКС. На тот момент на станции оставался один-единственный скафандр для открытого космоса. Второй прополимерили при аварии «Прогресса» в 2016 году. В общем, космонавтам было не в чем пойти погулять, и Кузьмин решил этим воспользоваться. И в обмен на согласование и приемку скафандра он потребовал денег. Небольших, надо сказать, – всего 200 тысяч. По сравнению со стоимостью самого скафандра и отправки его на МКС – сущие гроши. А по сравнению с разворованным на Восточном – вообще ничего.
И вот тут-то и приходит понимание механизма образования дыры в стене космического туалета, аварий космических грузовиков и исследований космическими спутниками глубин Мирового океана. Просто на каком-то этапе возникает вот такой условный Кузьмин, которому глубоко по барабану, как будет работать принимаемое оборудование и будет ли вообще. Он в любом случае подмахнет всю требуемую документацию согласно его личному прайсу. Кузьмин конкретный, кстати, будучи пойманным при получении своих 200 тысяч, подписал явку с повинной. И в порыве откровенности – в ФСБ умеют его вызвать – признался, что брал взятки от разработчиков скафандра – АО «НПП "Звезда" им. академика Гая Северина» – не только в этот раз, а в течение 44 (!) лет.
...Суд, признавший его виновным в получении взятки в особо крупном размере, назначил наказание в виде штрафа в 2,1 млн рублей. Чтобы расплатиться, полученного от НПП «Звезда» хватит. Теперь можно и новые взятки брать!
Как ловко обходил закон зарвавшийся начальник. И наказание получил он вполне «посильное». Вряд ли штраф в 2 миллиона действительно коррупционера напугает. У них вообще, в рядах высоких взяткобрателей, аппетиты немаленькие. Не о миллионах, а миллиардах иногда речь идет. Вот если бы это богатство прибавляло несколько жизней или здоровья. А так.... Какие мечты носите вы в своих головах, спросить очень хочется.
Скафандр – очень нужная штука, особенно в космосе. Особенно если требуется провести какие-то работы за бортом станции. И это отлично понимал бывший зам. начальника 704-го военного представительства Минобороны Александр Кузьмин, которому довелось согласовывать приемку скафандра «Орлан-МКС».
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