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Взрывы в Дзержинске: число пострадавших выросло
По инф. rosbalt.ru   
03 Июня 2019 г.
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В результате взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадавшими числятся уже 116 человек.

Взрывы в Дзержинске: число пострадавших выросло

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах Нижегородской области, травмы получил один ребенок, возраст которого не уточняется.

На данный момент в больницах лечение проходят 17 человек, остальным госпитализация не понадобилась. При этом один человек находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших оказались не только рабочие, но и более 45 местных жителей.

  • Напомним, 1 июня в цеху по производству тротила на ГосНИИ «Кристалл» прогремели несколько взрывов, затем начался пожар. СК завел уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

По инф. rosbalt.ru

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