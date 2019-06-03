Взрывы в Дзержинске: число пострадавших выросло

В результате взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадавшими числятся уже 116 человек.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах Нижегородской области, травмы получил один ребенок, возраст которого не уточняется.

На данный момент в больницах лечение проходят 17 человек, остальным госпитализация не понадобилась. При этом один человек находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших оказались не только рабочие, но и более 45 местных жителей.

Напомним, 1 июня в цеху по производству тротила на ГосНИИ «Кристалл» прогремели несколько взрывов, затем начался пожар. СК завел уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

Пострадавшие при серии взрывов на оборонном заводе «Кристалл» жители Дзержинска получат материальную компенсацию от местных властей.

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По инф. rosbalt.ru

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