Взрыв в военной академии Петербурга: что известно о происшествии?

Во вторник, 2 апреля, в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. В результате чего несколько человек пострадали. О причинах происшествия пока известно не так много.

Взрыв в академии произошёл днём второго апреля. Сразу же после случившегося курсантов стали эвакуировать, а на месте происшествия оказались сотрудники экстренных служб города.

К месту трагедии даже прибыли врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава Петроградского района Иван Громов, передаёт корреспондент «Росбалта». Однако журналистам рассказывали немногое, так что информацию приходилось собирать по крупицам с различных информагентств.

По словам правоохранителей, в одном из служебных помещений академии было заложено самодельное взрывное устройство, мощность которого достигала 500 г тротила. Эксперты также добавили, что в бомбе были найдены следы бризантного вещества, а частью конструкции был часовой механизм.

Судя по всему, взрыв произошёл из-за действий сотрудников академии имени Можайского. Они собрали группу по разминированию во главе с подполковником Рифатом Закировым, который имеет огромный опыт саперских работ в условиях реальных боевых действий.

Закиров принял решение накрыть взрывное устройство бронежилетом, чтобы уменьшить возможные последствия от взрыва, но именно в этот момент сработал детонатор. По некоторым данным, взрыв произошел во время переноса устройства. Из-за взрыва обрушился лестничный пролёт, и пострадали четыре офицера. Все они были членами группы по разминированию.

По информации Министерства обороны РФ, одному из офицеров сделали операцию в Военно-медицинской академии, а состояние остальных пострадавших не вызывает никаких опасений.

О версиях происшествия говорить ещё рано, ведь все они – лишь догадки, основанные на незначительных фактах и совпадениях. Кто-то предполагал, что взрывное устройство в академию принёс ревнивый военный, не поделивший возлюбленную со своим соперником.

Другие заявляли, что ЧП произошло в момент переноса учебного снаряда. Якобы старая мина, которую использовали как пособие для студентов, неожиданно детонировала. Но эту, да и предыдущую версию эксперты уже успели подвергнуть сомнениям, так что размышлять на пустом месте лучше не стоит.

Уже вечером второго марта курсанты небольшими группами стали возвращаться в академию. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Видео самого происшествия не найти, однако один из автомобилистов всё-таки смог запечатлеть момент взрыва со стороны улицы.

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