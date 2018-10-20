Взрыв в районе Гатчины: задержан главный инженер, допустивший к опасному производству неизвестных

В Ленобласти задержан главный инженер производства — где, в помещении цеха завода по производству пиротехнических изделий, расположенном в деревне Малые Колпаны Гатчинского района, произошел взрыв. По последним данным, в результате взрыва в райне Гатчины погибли четверо.

«В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержан главный инженер АО «Гатчинский завод «Авангард». Он подозревается в том, что допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий 3 класса неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек», — уточняется в сообщении.

В связи с увеличением числа погибших уголовное дело квалифицировано по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

При взрыве пострадали семь человек. Обрушенные конструкции здания разбирают спасатели, к работе подключены кинологи и собака. Дело находится на особом контроле у руководства СУ СК России по Ленобласти.

По инф. rosbalt.ru

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