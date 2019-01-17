Взорвавшийся в Магнитогорске дом будет расселен по поручению Путина

«Нужно расселить», — сказал президент РФ Владимир Путин губернатору Челябинской области Борису Дубровскому относительно судьбы дома в Магнитогорске, который пострадал от взрыва газа. Ну, если Владимир Владимирович сказал — значит, расселят, можно не сомневаться. За крышу над головой пострадавших можно не переживать...

Поручение губернатору Путин дал в среду на совещании с членами правительства РФ, передает «Интерфакс». Президент подчеркнул, что расселение «будет стоит денег» и привел примерную цифру — около 1,3 млрд рублей. Он добавил, что нужно пойти навстречу людям и расселить дом целиком. Деньги на это дадут федеральный и региональный бюджеты, а также Магнитогорский металлургический комбинат.

Напомним, взрыв произошел рано утром 31 декабря. Погибли 39 человек. Два подъезда девятиэтажки (восьмой и седьмой) разрушены. Ранее было принято решение снести их и разделить дом на два отдельных здания. Расселять планировали только жильцов этих двух подъездов.

14 января в городе в Шахты Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме, погибли пять человек.

«По следам» этих трагедий в Госдуму внесли законопроект, предполагающий установку в домах за счет средств Фонда капремонта автоматической системы контроля за утечками газа. В справке к документу отмечается, что сейчас на рынке уже есть системы, которые отслеживают утечки и позволяют дистанционно отключать газ в домах в случае опасности и оповещать экстренные службы. Эти системы позволяют предотвращать взрывы. Сейчас средства Фонда капремонта можно тратить только на ремонты домов (фасады, подвалы, крыши, фундаменты и прочее) и внутридомовых инженерных систем.

Экспертное мнение о причинах и следствиях трагедий можно почитать по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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